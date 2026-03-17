Zona de amortecimento do Albardão: o instrumento que pode conciliar conservação e desenvolvimento

Documento técnico é obrigatório para a gestão das unidades e estabelece as normas de uso e as diretrizes de conservação. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Por Marcelo Dutra da Silva, ecólogo, doutor em Ciências e professor da Furg



A criação do Parque Nacional do Albardão, no extremo sul gaúcho, recolocou em evidência um tema que frequentemente desperta dúvidas no debate público: o papel das zonas de amortecimento nas unidades de conservação. Em muitos casos, elas são interpretadas como áreas de restrição absoluta quando, na verdade, representam um instrumento de planejamento territorial previsto no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). Sua função é organizar o uso do entorno das áreas protegidas, reduzindo pressões externas e criando condições para que a conservação da biodiversidade possa coexistir com atividades econômicas legítimas.

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No ordenamento jurídico brasileiro, a zona de amortecimento é definida como o espaço ao redor de uma unidade de conservação onde determinadas atividades passam a obedecer regras específicas estabelecidas no plano de manejo. Esse documento técnico é obrigatório para a gestão das unidades e estabelece o zoneamento, as normas de uso e as diretrizes de conservação. Diferentemente do que muitas vezes se imagina, a presença humana nessas áreas não é necessariamente incompatível com a conservação. Atividades como pesca artesanal, turismo, navegação, agricultura de baixo impacto ou pesquisa científica podem continuar existindo, desde que respeitem critérios técnicos voltados à proteção dos ecossistemas.

A experiência brasileira demonstra que esse modelo é amplamente aplicado em diferentes biomas. No Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, por exemplo, a zona de amortecimento envolve áreas rurais e comunidades locais, onde o turismo de natureza e a agricultura familiar convivem com diretrizes voltadas à proteção do Cerrado e de suas nascentes. Situação semelhante ocorre no Parque Nacional da Serra da Canastra, onde a pecuária tradicional e o turismo rural permanecem presentes no entorno da unidade, ao mesmo tempo em que se estabelecem regras para reduzir impactos sobre as nascentes do rio São Francisco e sobre a fauna regional.

Nas unidades marinhas, entretanto, a gestão tende a ser ainda mais complexa. O ambiente oceânico é dinâmico, interconectado e intensamente utilizado por diferentes setores econômicos. Parques como o Parque Nacional Marinho de Abrolhos e o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha demonstram que as zonas de amortecimento são fundamentais para ordenar atividades econômicas e evitar impactos cumulativos sobre recifes de coral, áreas de reprodução de peixes e rotas migratórias de espécies marinhas.

No caso específico do Parque Nacional do Albardão, o desenho institucional segue essa mesma lógica de planejamento. O parque foi concebido como uma área-núcleo de proteção integral destinada à preservação de ecossistemas marinhos ainda pouco estudados no Atlântico Sul, incluindo habitats associados a espécies ameaçadas e corredores migratórios de grandes vertebrados marinhos. Ao mesmo tempo, sua zona de amortecimento articula-se com a Área de Proteção Ambiental do Albardão, permitindo que atividades como pesca artesanal, navegação, geração de energia e outros usos compatíveis continuem ocorrendo no território, desde que observadas as diretrizes estabelecidas no plano de manejo.

Esse plano não é elaborado no momento da criação da unidade, mas posteriormente, em um processo técnico conduzido pelo órgão gestor federal, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Sua elaboração normalmente envolve equipes multidisciplinares formadas por cientistas e especialistas em pesca, oceanografia e planejamento territorial, especialmente no caso de parques marinhos. O processo também inclui consultas públicas, diálogo com comunidades locais, participação do conselho gestor da unidade — que reúne representantes da sociedade civil e do setor produtivo — e a análise de dados científicos acumulados sobre a região.

Entre os principais elementos técnicos considerados na elaboração de um plano de manejo para parques nacionais marinhos estão o mapeamento de habitats bentônicos e pelágicos, a identificação de áreas de reprodução e alimentação de espécies-chave, o estudo das correntes oceânicas e da conectividade ecológica, o diagnóstico das atividades pesqueiras existentes, a análise do tráfego marítimo e das rotas de navegação, além da avaliação de pressões ambientais como poluição, exploração mineral ou projetos de energia offshore. A partir dessas informações, define-se o zoneamento interno da unidade, estabelecendo áreas de proteção integral, zonas de visitação, áreas destinadas à pesquisa científica e regiões com uso público controlado.

As estratégias de monitoramento ambiental compreendem outro aspecto essencial do plano de manejo. Sem fiscalização presente e aparelhada, sua efetividade pode ficar comprometida. Também devem ser consideradas iniciativas de educação ambiental voltadas à integração da unidade com o desenvolvimento regional. Isso inclui, por exemplo, programas voltados à pesca sustentável, ao ordenamento do turismo ecológico, à geração de conhecimento científico e à cooperação com instituições de pesquisa e universidades. Dessa forma, o processo de criação e implementação de um parque nacional marinho não se limita ao decreto que estabelece a unidade. Trata-se de um ciclo contínuo de planejamento, produção de conhecimento e gestão adaptativa. As zonas de amortecimento integram esse arranjo institucional justamente por permitirem equilibrar conservação e uso sustentável do território.

No Albardão, o impacto mais significativo recairá sobre práticas de pesca predatória de alto impacto, que tendem a enfrentar maiores restrições. Por outro lado, a proteção do ecossistema deve contribuir para o fortalecimento dos estoques pesqueiros, o que representa um resultado positivo no médio e longo prazo. O uso econômico da zona de amortecimento — seja por projetos eólicos, navegação ou exploração de óleo e gás em áreas próximas — é plenamente possível, desde que sejam adotadas práticas adequadas e alinhadas às diretrizes do plano de manejo. O ponto central está exatamente na qualidade do planejamento e na integração entre usos econômicos compatíveis.

O setor eólico, por exemplo, tem demonstrado apreensão, mas a tendência é que seus operadores compreendam que a existência do parque não inviabiliza a atividade e que é possível compatibilizar a geração de energia com os objetivos de conservação. No entanto, o órgão gestor da unidade também precisa ser sensível aos projetos. Gerar energia limpa está alinhado ao propósito da transição energética e a iniciativas voltadas a uma economia verde e sustentável, baseada na descarbonização das atividades econômicas e orientada por práticas estratégicas de ESG (Environmental, Social and Governance), voltadas ao bem-estar humano e à proteção do meio ambiente. Entretanto, isso não ocorrerá se os projetos forem inviabilizados, como sinalizam algumas empresas.

No limite sul do parque, por exemplo, o acréscimo de cerca de 20 quilômetros de área adicional de conservação marinha (em comparação com a linha norte) atingiu diretamente um dos projetos de geração eólica. Empresas alegam falta de diálogo por parte dos órgãos federais responsáveis pela unidade, que têm se mostrado pouco favoráveis a negociações e ajustes. Ficou estabelecido que as conexões em terra de cada um dos projetos terão de ser realizadas por corredores de cabos, e algumas empresas, com projetos junto ao limite, avaliam se irão diminuir o tamanho do empreendimento ou deslocar o parque inteiro para a zona de amortecimento, onde não há restrições. De qualquer maneira, algumas mudanças são severas e podem elevar significativamente os custos — situação que pode inviabilizar parte dos empreendimentos. Se isso ocorrer, todos perdem: a empresa, o parque e a sociedade. Ao mesmo tempo, a integração desses projetos com o entorno da unidade gera valor reputacional para a energia produzida, reforçando seu significado ambiental positivo. O parque também se beneficia com a vigilância e o monitoramento, especialmente em sua zona de amortecimento, já que as torres são mantidas sob permanente segurança, trazendo um benefício adicional ao espaço de conservação.