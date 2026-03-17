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Zona de amortecimento do Albardão: o instrumento que pode conciliar conservação e desenvolvimento

Prevista no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, organiza o uso do entorno dos parques e permite compatibilizar proteção ambiental com atividades econômicas

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