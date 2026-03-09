Universidade do sul do Estado terá espaço para cuidar de filhos de estudantes e servidores

Atendimento ocorrerá em salas do Caic, com atividades educativas e acompanhamento de profissionais. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Estudantes e trabalhadores da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) têm até terça-feira (10) para realizar as inscrições para a Cuidoteca, espaço dedicado ao cuidado e acolhimento de crianças de 3 a 12 anos, dependentes de estudantes, servidores e trabalhadores da instituição.

O projeto, coordenado pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura (Proexc) e pela Pró-reitoria de Assistência Estudantil (Prae), oferecerá atendimento gratuito, seguro e acessível, incluindo crianças com deficiência, com até 40 vagas disponíveis.

Conforme a instituição, a lista de inscritos homologados será divulgada em 12 de março, enquanto o resultado final está previsto para 24 de março, após o período de análise de recursos.

A Cuidoteca da Furg funcionará das 18h30min às 22h, com o objetivo de oferecer atividades de acolhimento e cuidado para filhos de estudantes, servidores e trabalhadores da universidade, incluindo crianças com deficiência.

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No espaço, as crianças atendidas receberão alimentação, reforço escolar e participarão de atividades de higiene e cuidado. As ações serão realizadas junto ao Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Caic/Furg), nas salas utilizadas para educação infantil no turno diurno.

Como se inscrever?

A inscrição pode ser realizada de forma virtual, por meio do preenchimento de um formulário eletrônico, disponível no site da Furg.

O início das atividades da Cuidoteca está previsto para abril. (Acesse o edital na íntegra).





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