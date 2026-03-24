UCPel abre seleção para intercâmbio em universidades do Uruguai e Portugal

Proposta é ampliar a formação acadêmica dos alunos por meio do contato com novas culturas, diferentes metodologias de ensino e experiências internacionais. Igor Islabão / Grupo RBS

A Universidade Católica de Pelotas (UCPel) está com editais abertos para intercâmbio internacional, oferecendo a estudantes de graduação a oportunidade de cursar um semestre em universidades parceiras no exterior.

As vagas são destinadas ao segundo semestre de 2026 ou ao ano letivo 2026/2027, conforme a instituição escolhida, e contemplam universidades do Uruguai e de Portugal. A proposta é ampliar a formação acadêmica dos alunos por meio do contato com novas culturas, diferentes metodologias de ensino e experiências internacionais.

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A mobilidade tem duração de um semestre letivo e ocorre por meio de acordos de cooperação. Nesse modelo, o estudante permanece matriculado na UCPel e fica isento do pagamento de mensalidades na universidade de destino, exceto em situações específicas previstas em edital.

Podem participar alunos regularmente matriculados nos cursos contemplados, desde que atendam aos requisitos acadêmicos e administrativos estabelecidos no regulamento de mobilidade internacional.

Os processos seletivos incluem oportunidades na Universidad Católica del Uruguay (UCU), com inscrições até 5 de abril, e na Universidad de la República (Udelar), com prazo até 6 de abril. Em Portugal, há vagas no Instituto Politécnico de Leiria (IPL), também com inscrições até 6 de abril, no Instituto Politécnico de Tomar (IPT), com prazo até 13 de abril, e no Instituto Politécnico de Bragança (IPB), conforme cronograma específico.

As informações completas sobre cursos disponíveis, documentação necessária e etapas do processo seletivo estão disponíveis nos editais publicados pela universidade.



