Três trabalhadores morrem em acidente com guindaste em Pelotas

Três homens morreram em um acidente envolvendo um guindaste em Pelotas, no sul do Estado. A ocorrência ocorreu na Avenida Pinheiro Machado, no bairro Fragata.

Conforme o Corpo de Bombeiros, as vítimas realizavam a manutenção do equipamento, quando ele tombou. Dois homens ficaram soterrados.

Após pouco mais de seis horas, os bombeiros conseguiram retirar os corpos e encaminhar para a funerária.

A ocorrência ocorreu na Avenida Pinheiro Machado, no bairro Fragata. Corpo de Bombeiros/Divulgação

As vítimas foram identificadas como William de Oliveira Andrade, Raimundo José da Silva e Tharles Rocha Martins.

William, natural da Paraíba, e Raimundo, natural do Piauí, moravam em Pelotas. Já Tharles, natural de Goiás, estava no Estado a trabalho, ligado à empresa responsável pelo equipamento.

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Resgate mobilizou equipes

A ocorrência foi registrada por volta das 18h, quando uma grua tombou durante um serviço de manutenção.

— A complexidade se deu pelo tamanho e pelo peso da grua. Um dos trabalhadores estava embaixo da estrutura, e foi necessário um trabalho cuidadoso para içar esse material em um terreno ainda em construção — explicou o tenente-coronel Rogério Colares.

O resgate mobilizou equipes ao longo da noite e avançou pela madrugada, com atuação conjunta do Corpo de Bombeiros, Instituto-Geral de Perícias (IGP), Brigada Militar e da própria empresa responsável pela obra.

— Fizemos um trabalho integrado para garantir segurança na operação. Na madrugada, conseguimos retirar o terceiro corpo e encaminhar à funerária — afirmou.

De acordo com o oficial, já na chegada ao local foi constatado que as três vítimas estavam sem vida, o que exigiu cautela na atuação das equipes.

— Como havia estruturas acima, foi preciso primeiro remover partes dos andaimes e aguardar a perícia. Só depois houve a liberação para a retirada dos corpos — disse.

O acidente ocorreu durante um teste no equipamento, que seria novo.

— Eles estavam realizando testes na grua quando parte da estrutura cedeu e caiu. Não houve outros feridos — acrescentou Colares.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, a estrutura chegou a atingir um caminhão no momento da queda, mas o motorista conseguiu sair a tempo e não se feriu.