Transporte coletivo de Rio Grande terá redução de horários por falta de diesel

Empresa diz que a decisão tem como objetivo manter o funcionamento do transporte por maior período. Prefeitura de Rio Grande / Divulgação

O transporte coletivo do município de Rio Grande sofrerá redução na tabela de horários a partir desta semana. De acordo com a prefeitura, a empresa Transpessoal, responsável pelo serviço, informou que a medida ocorre devido à indisponibilidade de diesel suficiente para aquisição.

A informação foi formalizada nesta terça-feira (10), em documento enviado à Secretaria de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança (SMMAS).

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No comunicado, a empresa afirma que a decisão tem como objetivo administrar o estoque disponível de combustível e manter o funcionamento do transporte pelo maior período possível.

Segundo a Transpessoal, a definição dos horários que serão reduzidos levou em consideração dois fatores principais: viagens com baixa procura de passageiros e linhas que já possuem grande frequência de circulação, onde é possível aumentar o intervalo entre ônibus sem interromper o atendimento.

Alterações no serviço

Entre as mudanças previstas, a empresa informou que os horários de maior movimento serão preservados. Dessa forma, as viagens do início da manhã, quando ocorre o deslocamento para trabalho e escolas, e as do final da tarde, período de retorno, devem ser mantidas.

As alterações devem ocorrer principalmente nos chamados períodos de "entre-pico", como no meio da manhã e da tarde, quando a demanda é menor. Nesses momentos, haverá diminuição no número de viagens.

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Em linhas com grande frequência, onde os ônibus passam a cada 10 ou 15 minutos, o intervalo poderá ser ampliado para cerca de 20 ou 25 minutos.

Já em trajetos com pouca utilização, alguns horários poderão ser suspensos temporariamente, principalmente quando o número médio de passageiros for muito baixo ou quando houver outras linhas que façam percurso semelhante.

A Secretaria de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança confirmou que autorizou a alteração e afirmou que irá monitorar o funcionamento das linhas e horários, podendo solicitar ajustes caso seja necessário.





Confira a nota da empresa, na íntegra:



Atualmente, a Transpessoal está buscando ativamente adquirir diesel, porém vem enfrentando dificuldades junto às distribuidoras. Em diversos casos, as empresas informam não ter disponibilidade imediata do combustível e, quando há oferta, os preços repassados estão até 25% acima dos valores praticados há cerca de duas semanas.

Diante desse cenário, a Transpessoal mantém contato diário com a Prefeitura, com o objetivo de avaliar possíveis ajustes em horários e linhas, buscando minimizar ao máximo os impactos para a população e evitar um desabastecimento total da empresa.

Além disso, até o momento, mesmo com os reajustes salariais já aplicados aos funcionários e com a expressiva alta no custo do diesel, a tarifa do transporte público no município permanece sem ajuste. A empresa já encaminhou à Prefeitura um cálculo tarifário atualizado, que atualmente encontra-se em análise, mas ainda sem retorno ou definição.