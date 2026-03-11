Transporte coletivo de Pelotas tem combustível garantido até sexta-feira

Com a alta no preço no combustível e incerteza de abastecimento, Consórcio do Transporte Coletivo garante operação por apenas três dias. Igor Islabão / Grupo RBS

O transporte coletivo de Pelotas tem combustível garantido para operar normalmente somente até a próxima sexta-feira (13). A informação foi confirmada nesta quarta-feira (11) pelo Consórcio do Transporte Coletivo de Pelotas.

Segundo o diretor-executivo do consórcio, Enoc Guimarães, o estoque atual de óleo diesel é suficiente para manter a frota em funcionamento por apenas três dias. Ele explica que para garantir a continuidade do serviço, o litro combustível, negociado diretamente com as distribuidoras, precisou ser adquirido por R$ 6,73.

— A gente fez o cálculo tarifário. Estava R$ 5,22. Conseguimos comprar ontem por R$ 6,73 — explica Guimarães.

Leia Mais Transporte coletivo de Rio Grande terá redução de horários por falta de diesel

A diferença de quase 30% no preço gera um impacto financeiro de aproximadamente R$ 15 mil por dia na operação do transporte coletivo na cidade. Atualmente, a frota percorre cerca de 26 mil quilômetros diariamente no município.