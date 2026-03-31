Trabalhadores de hospitais universitários de Rio Grande e Pelotas aderem a greve nacional 

A paralisação envolve servidores ligados aos hospitais que pedem recomposição salarial e de melhorias nas cláusulas sociais Gabriel Veríssimo/Grupo RBS

Trabalhadores de hospitais universitários de Rio Grande e Pelotas aderiram à greve nacional da categoria após decisão tomada na tarde de segunda-feira (30). A paralisação envolve médicos, enfermeiros, agentes administrativos e outros servidores ligados ao Hospitais Universitários do Brasil (HU Brasil) — novo nome da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

O movimento atinge unidades como o Hospital da Universidade Federal de Rio Grande (HU-Furg), e o Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel), ambos no sul do Estado.

Em Rio Grande, são ao menos 120 servidores que aderiram à greve. O número representa 50% do serviço assistencial à saúde e 60% do administrativo.

— Por orientação do nosso comando as unidades críticas como UTI Neonatal e Pediátrica e UTI geral devem manter um mínimo de 50% ou mais se necessário — explicou Pablo Cardoso, responsável pelo comando de greve em Rio Grande.

Já em Pelotas, são ao menos cem servidores que aderiram à greve entre segunda e terça-feira (31).

Segundo o sindicato, a decisão foi motivada pela falta de avanços nas negociações do Acordo Coletivo de Trabalho 2026, com ausência de proposta de recomposição salarial e de melhorias nas cláusulas sociais.

"Com as propostas entregues ainda em dezembro de 2025, até o momento a empresa não conseguiu apresentar avanços significativos nas cláusulas sociais, tampouco trouxe aos Empregados Públicos alguma proposta econômica de recomposição salarial", diz o comunicado do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Federais do Rio Grande do Sul (Sindiserf).

Ainda conforme a entidade, a proximidade do período de restrições eleitorais também influenciou a mobilização, como forma de pressionar por uma solução ainda nesta semana.

"A partir do dia 6 de abril não será possível conceder aumentos acima da inflação. O movimento é uma forma de pressionar o governo federal vislumbrando alguma proposta viável ainda esta semana", acrescenta o Sindiserf.

Em nota, a assessoria de comunicação do HU Brasil na região sul afirmou que estão em "processo de negociação com as entidades representativas". A empresa reforça que a data base do Acordo Coletivo está fixada em 1º de junho.

Funcionamento dos hospitais

Na Zona Sul são mais de 200 servidores que aderiram a greve Thaina Martins/RBS TV

Nas unidades, as áreas administrativas podem ter paralisação total. Já os serviços assistenciais devem manter no mínimo 30% do atendimento, para evitar prejuízos à população.

"A estatal reforça que tem adotado medidas para assegurar a continuidade da prestação dos serviços essenciais de saúde à população, resguardando o interesse público", afirma o HU Brasil.

De acordo com a assessoria de comunicação do HU-Furg e do HE-UFPel há registro de profissionais em greve, mas o impacto no atendimento à comunidade ainda não foi esclarecido.

"Não temos informações sobre quantitativo total de adesão, de impactos assistenciais ou de necessidade de remarcação de atendimentos", finalizou.



