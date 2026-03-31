Trabalhadores de hospitais universitários de Rio Grande e Pelotas aderem a greve nacional 

Trabalhadores de hospitais universitários de Rio Grande e Pelotas aderiram à greve nacional da categoria após decisão tomada na tarde de segunda-feira (30). A paralisação envolve médicos, enfermeiros, agentes administrativos e outros servidores ligados ao Hospitais Universitários do Brasil (HU Brasil) — novo nome da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).
O movimento atinge unidades como o Hospital da Universidade Federal de Rio Grande (HU-Furg), e o Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel), ambos no sul do Estado.
Em Rio Grande, são ao menos 120 servidores que aderiram à greve. O número representa 50% do serviço assistencial à saúde e 60% do administrativo.
— Por orientação do nosso comando as unidades críticas como UTI Neonatal e Pediátrica e UTI geral devem manter um mínimo de 50% ou mais se necessário — explicou Pablo Cardoso, responsável pelo comando de greve em Rio Grande.
Já em Pelotas, são ao menos cem servidores que aderiram à greve entre segunda e terça-feira (31).
Segundo o sindicato, a decisão foi motivada pela falta de avanços nas negociações do Acordo Coletivo de Trabalho 2026, com ausência de proposta de recomposição salarial e de melhorias nas cláusulas sociais.
"Com as propostas entregues ainda em dezembro de 2025, até o momento a empresa não conseguiu apresentar avanços significativos nas cláusulas sociais, tampouco trouxe aos Empregados Públicos alguma proposta econômica de recomposição salarial", diz o comunicado do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Federais do Rio Grande do Sul (Sindiserf).
Ainda conforme a entidade, a proximidade do período de restrições eleitorais também influenciou a mobilização, como forma de pressionar por uma solução ainda nesta semana.
"A partir do dia 6 de abril não será possível conceder aumentos acima da inflação. O movimento é uma forma de pressionar o governo federal vislumbrando alguma proposta viável ainda esta semana", acrescenta o Sindiserf.
Em nota, a assessoria de comunicação do HU Brasil na região sul afirmou que estão em "processo de negociação com as entidades representativas". A empresa reforça que a data base do Acordo Coletivo está fixada em 1º de junho.
Funcionamento dos hospitais
Nas unidades, as áreas administrativas podem ter paralisação total. Já os serviços assistenciais devem manter no mínimo 30% do atendimento, para evitar prejuízos à população.
"A estatal reforça que tem adotado medidas para assegurar a continuidade da prestação dos serviços essenciais de saúde à população, resguardando o interesse público", afirma o HU Brasil.
De acordo com a assessoria de comunicação do HU-Furg e do HE-UFPel há registro de profissionais em greve, mas o impacto no atendimento à comunidade ainda não foi esclarecido.
"Não temos informações sobre quantitativo total de adesão, de impactos assistenciais ou de necessidade de remarcação de atendimentos", finalizou.
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