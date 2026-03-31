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Sem acordo
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Trabalhadores de hospitais universitários de Rio Grande e Pelotas aderem a greve nacional 

Paralisação por falta de acordo salarial foi aprovada por unanimidade na segunda-feira; até o momento não há registro de alterações nos atendimentos à população

Joanna Manhago

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