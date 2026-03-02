Tarifa de ônibus em Pelotas sobe para R$ 6,25 a partir desta terça-feira

Passagem fica 25 centavos mais cara. Igor Islabão / Grupo RBS

A tarifa do transporte coletivo em Pelotas será reajustada para R$ 6,25 a partir desta terça-feira (3). O anúncio do novo valor foi feito pela prefeitura após negociação com o consórcio responsável pelo serviço e ficou abaixo do índice de inflação do período, calculado em 5,26%.

O reajuste também ficou abaixo do valor solicitado pelas empresas operadoras, que defendiam uma tarifa de R$ 6,41. O preço será unificado para as linhas das zonas urbana e rural, independentemente da modalidade de pagamento. Estudantes que utilizam o cartão estudante pagarão R$ 3,12.

Segundo a administração municipal, a manutenção do valor único só será possível com a continuidade do subsídio público ao sistema. Conforme a Secretaria de Transporte e Trânsito (STT), o custo técnico da passagem na zona rural chegaria a R$ 16,10 em 2026 sem a complementação financeira do município.

Subsídio mantém integração entre cidade e interior

No ano passado, a prefeitura já havia adotado medida semelhante para evitar a separação tarifária entre áreas urbana e rural. Na ocasião, o Executivo subsidiou cerca de R$ 9,30 por passagem nas linhas da chamada colônia, impedindo que o valor ao usuário chegasse a R$ 15,30, conforme indicavam estudos técnicos.

De acordo com o prefeito Fernando Marroni, a decisão exige impacto direto no orçamento municipal.

O chefe do Executivo também destacou a necessidade de cumprir obrigações previstas no contrato de concessão firmado em 2016 com o consórcio operador do transporte coletivo, ao mesmo tempo em que defendeu melhorias no sistema para ampliar o uso do serviço pela população.

Segundo a prefeitura, o novo cálculo tarifário considera diferentes variáveis, entre elas o aumento do preço do diesel, a correção salarial dos trabalhadores do transporte e a reoneração da folha de pagamento do setor.

