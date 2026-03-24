Taim pode reabrir em abril após período sem novos casos de gripe aviária; entenda o que falta

Foco foi confirmado em 3 de março, após exames laboratoriais em amostras coletadas de dois cisnes encontrados mortos na Lagoa da Mangueira. Fernando Dias / Siapi

A Estação Ecológica do Taim, entre Rio Grande e Santa Vitória do Palmar, pode ser reaberta ao público em 16 de abril, caso o cenário da gripe aviária permaneça estável. Para isso, é necessário cumprir o protocolo sanitário que exige 28 dias sem novos registros da doença.

Até o momento, o número de aves mortas por Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1) chegou a 31, com o último registro em 18 de março. Desde então, não houve novos casos, o que mantém a contagem estável.

De acordo com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), o cenário é considerado controlado, com acompanhamento diário das equipes técnicas. As mortes envolvem aves das espécies Coscoroba coscoroba (cisne-branco) e garça-moura.

"A mortalidade está bem pouca e está tudo estabilizado. Não há previsão de abertura da Estação", informou a assessoria.

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Reabertura depende de janela sanitária

Segundo o chefe da estação, Fernando Weber, a previsão de reabertura está diretamente ligada ao cumprimento do intervalo sem novos casos.

Se a estabilidade for mantida, a unidade poderá voltar a receber visitantes em 16 de abril.

A regra segue protocolo sanitário que determina 28 dias consecutivos sem registros da doença para liberação da área.

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Monitoramento segue na reserva

Os primeiros casos foram confirmados em 3 de março, após exames em aves encontradas mortas na Lagoa da Mangueira.

As análises foram realizadas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Campinas (LFDA-SP), referência da Organização Mundial da Saúde Animal (OMSA).

Desde então, a estação permanece fechada ao público, com atuação de equipes do Ministério da Agricultura, da Seapi e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Para ampliar a vigilância, são utilizadas embarcações e drones, principalmente em áreas de difícil acesso.

A influenza aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta principalmente aves. Em casos raros, pode atingir humanos por meio do contato direto com animais infectados.

Entre os sintomas em pessoas estão febre alta, dor de garganta, dores no corpo, tosse seca e mal-estar geral.



