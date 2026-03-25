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Sítio arqueológico com vestígios indígenas é monitorado durante obras em Pelotas

A pedido do Iphan, servidores da Secretaria de Qualidade Ambiental participaram de atividade para preservação patrimonial do local

Gabriel Veríssimo

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