Sítio arqueológico com vestígios indígenas é monitorado durante obras em Pelotas

Área na Mata do Totó indica presença Guarani entre 1450 e 1660 e recebe medidas de preservação. Divulgação / Híbrida Arqueologia e Gestão Cultural Ltda

Um sítio arqueológico identificado no Ecocamping Municipal de Pelotas está sob monitoramento técnico durante as obras de reforma no local. A área integra um complexo de ocupação de indígenas Guarani na região da Mata do Totó, com vestígios que indicam presença entre os anos 1450 e 1660, possivelmente anterior ao contato com europeus.

O monitoramento é realizado pela Secretaria de Qualidade Ambiental (SQA), com apoio da empresa Híbrida Arqueologia e Gestão Cultural, atendendo a orientação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O objetivo é garantir a preservação das áreas com ocorrência arqueológica durante as intervenções no espaço.

Na última sexta-feira (20), servidores do município participaram de uma atividade de educação patrimonial. Durante a ação, foram apresentados vestígios e fragmentos cerâmicos encontrados em outras pesquisas no Rio Grande do Sul, reforçando a importância da preservação histórica.

Área era usada como base de apoio

A arqueóloga da empresa Híbrida, Estefânia Jaekel da Rosa, explica que, conforme estudos coordenados em 2006 pelo professor Fábio Cerqueira e pelo arqueólogo Rafael Milheira, do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas (Lepaarq/UFPel), o local funcionava como um acampamento logístico de curta ou média duração.

Situado em uma das áreas mais altas, formadas por paleodunas, o ponto era utilizado como base para atividades de pesca e coleta, oferecendo proteção contra as oscilações do nível da lagoa. O sítio integra um conjunto maior, que inclui também o Sítio Totó e o Sítio Lagoa Funda.

Entre as medidas previstas estão o cercamento de áreas sensíveis e a instalação de placas de sinalização e interpretação patrimonial.

Situado em uma das áreas mais altas, formadas por paleodunas, o ponto era utilizado como base para atividades de pesca e coleta, oferecendo proteção contra as oscilações do nível da lagoa. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

Área deve reabrir após mais de uma década

Fechado desde 2014 por falta de infraestrutura, o Ecocamping Municipal de Pelotas está nas etapas finais de reforma. Segundo o diretor da SQA, Fabrício Sanches, ainda não há uma data oficial para reabertura - previsão inicial era fevereiro.

Localizado na Praia do Totó, entre o Balneário dos Prazeres e a Colônia de Pescadores Z-3, o espaço é considerado um destino tradicional de lazer para famílias da região.

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Atualmente, a principal demanda técnica envolve a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Embora a unidade esteja pronta, o município ainda precisa construir o radier — base de concreto — para a instalação definitiva do sistema.

As equipes também atuam na revitalização do pórtico de entrada e na reforma de uma estrutura com mais de 100 metros quadrados, que abrigará os banheiros coletivos.



