Setor agroindustrial se reúne em Rio Grande para discutir desafios da soja

Entre os dias 26 e 27 de março, especialistas e representantes do agronegócio, além de representantes do poder público, debaterão o futuro da soja no 2º Seminário de Qualidade da Soja do Porto do Rio Grande. O evento irá ocorrer na Câmara de Comércio de Rio Grande, integrando a programação do Festimar (Festival do Mar).
Ao longo do primeiro dia, serão realizadas palestras sobre qualidade da soja, monitoramento de cargas, investimentos no Porto do Rio Grande e logística rodoviária. Também serão discutidos temas como microtoxinas e exigências regulatórias pelo Ministério da Agricultura e Pecuária.
No segundo dia, 27 de março, os debates incluem certificação de cargas, padronização de processos entre terminais e desafios para exportação de soja à China.
Encerrando o seminário, a colunista de GZH, Gisele Loeblein, também irá integrar a programação com a palestra “O panorama do setor agroindustrial do Rio Grande do Sul”, trazendo uma análise do cenário atual e das perspectivas para o segmento.
Anúncios importantes para o setor também estão previstos para ocorrer.
Como participar
As inscrições para o seminário estão disponíveis pela plataforma Sympla. O evento é realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas Controladoras de Inspeção e de Análise de Carga, Descarga e Afins do Rio Grande e São José do Norte, com patrocínio e apoio de instituições públicas e privadas.
26 de março (quinta-feira)
- 8h — Credenciamento e café de confraternização
- 9h — Palestra: “Refinaria Riograndense — o futuro da produção baseada em soja e derivados”
- 10h — Palestra: “Pró-Ambiente: Comprovações da Qualidade da Soja”, com Marco Dexheimer
- 10h30 — Ensaios e monitoramento para atender exigências fitossanitárias, químicas e de resíduos nas exportações (foco no mercado chinês)
- 12h — Intervalo para almoço
- 13h — Cerimônia de abertura
- 14h — Palestra sobre terminal de celulose e investimentos da CMPC/Neltume Ports, com Leonardo Maurano
- 15h — Logística de cargas e mudanças nas rodovias do Polo Pelotas, com Vladimir Casa (DNIT)
- 16h — Coffee break
- 16h30 — Palestra: microtoxinas e desafios da qualidade do milho e trigo no RS, com Andrine Fontoura
- Encerramento do dia — Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA): microtoxinas e exigências fitossanitárias
27 de março (sexta-feira)
- 8h — Credenciamento
- 9h — Debate: certificação como ferramenta de confiança e segurança para exportações
- 10h — Padronização de processos entre terminais e papel da Autoridade Portuária
- 12h — Intervalo para almoço
- 14h — Palestra com Thome Luiz Freire Guth (Conab)
- 15h — “Desafios para Exportar Soja à China Frente às Barreiras Fitossanitárias”, com Luiz Cavalcante (Cotecna)
- 16h — Coffee break
- 16h30 — Palestra de encerramento: “O panorama do setor agroindustrial do Rio Grande do Sul”, com Gisele Loeblein