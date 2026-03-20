Setor agroindustrial se reúne em Rio Grande para discutir desafios da soja

Qualidade do grão e exigências do mercado externo pautam debates sobre a soja no RS. Tadeu Vilani / Agencia RBS

Entre os dias 26 e 27 de março, especialistas e representantes do agronegócio, além de representantes do poder público, debaterão o futuro da soja no 2º Seminário de Qualidade da Soja do Porto do Rio Grande. O evento irá ocorrer na Câmara de Comércio de Rio Grande, integrando a programação do Festimar (Festival do Mar).

Ao longo do primeiro dia, serão realizadas palestras sobre qualidade da soja, monitoramento de cargas, investimentos no Porto do Rio Grande e logística rodoviária. Também serão discutidos temas como microtoxinas e exigências regulatórias pelo Ministério da Agricultura e Pecuária.

No segundo dia, 27 de março, os debates incluem certificação de cargas, padronização de processos entre terminais e desafios para exportação de soja à China.

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Encerrando o seminário, a colunista de GZH, Gisele Loeblein, também irá integrar a programação com a palestra “O panorama do setor agroindustrial do Rio Grande do Sul”, trazendo uma análise do cenário atual e das perspectivas para o segmento.

Anúncios importantes para o setor também estão previstos para ocorrer.

Como participar

As inscrições para o seminário estão disponíveis pela plataforma Sympla. O evento é realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas Controladoras de Inspeção e de Análise de Carga, Descarga e Afins do Rio Grande e São José do Norte, com patrocínio e apoio de instituições públicas e privadas.

26 de março (quinta-feira)

8h — Credenciamento e café de confraternização

9h — Palestra: “Refinaria Riograndense — o futuro da produção baseada em soja e derivados”

10h — Palestra: “Pró-Ambiente: Comprovações da Qualidade da Soja”, com Marco Dexheimer

10h30 — Ensaios e monitoramento para atender exigências fitossanitárias, químicas e de resíduos nas exportações (foco no mercado chinês)

12h — Intervalo para almoço

13h — Cerimônia de abertura

14h — Palestra sobre terminal de celulose e investimentos da CMPC/Neltume Ports, com Leonardo Maurano

15h — Logística de cargas e mudanças nas rodovias do Polo Pelotas, com Vladimir Casa (DNIT)

16h — Coffee break

16h30 — Palestra: microtoxinas e desafios da qualidade do milho e trigo no RS, com Andrine Fontoura

Encerramento do dia — Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA): microtoxinas e exigências fitossanitárias

27 de março (sexta-feira)