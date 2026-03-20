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Setor agroindustrial se reúne em Rio Grande para discutir desafios da soja

Seminário irá ocorrer entre 26 e 27 de março, visando reunir setor público e privado para tratar certificação, qualidade da soja e desafios nas exportações

Laura Cosme

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