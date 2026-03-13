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Seminário em Pelotas discute como cidades podem se preparar para eventos climáticos extremos

Encontro promovido pelo Ministério Público reúne especialistas para debater planos de contingência e impactos das mudanças

Gabriel Veríssimo

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