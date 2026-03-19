Sede do Ministério Público em São José do Norte terá atendimento presencial suspenso por 90 dias

Promotoria de Justiça manterá todas as atividades em regime de trabalho remoto, sem paralisação das atividades. Divulgação / MPRS

A sede do Ministério Público em São José do Norte terá o atendimento presencial suspenso por 90 dias a partir da próxima segunda-feira (23).

De acordo com o órgão, a medida ocorre em função de obras no telhado do prédio, necessárias para reparar danos causados pela enchente de 2024. O valor do investimento não foi informado.

Durante o período, a Promotoria de Justiça seguirá com todas as atividades em regime remoto, sem interrupção dos serviços.

O atendimento à população poderá ser feito de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h, por telefone ou WhatsApp, pelo número (53) 99943-4010.

Fora desse horário, o contato deve ser realizado por meio do plantão das Promotorias de Justiça em Rio Grande, pelo telefone (53) 99956-0797.



