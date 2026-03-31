Rodoviária de Pelotas passa por melhorias no estacionamento e nos boxes de ônibus

Intervenções incluem nova pintura e sinalização, além da substituição das catracas. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

A rodoviária de Pelotas passa por uma série de intervenções que envolvem desde obras estruturais até ações de manutenção. Entre as frentes em andamento estão a revitalização do estacionamento e a finalização das obras nos pavimentos dos boxes de ônibus.

Segundo a Empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas (Eterpel), as melhorias no estacionamento incluem nova pintura e sinalização, além da substituição das catracas, que ainda está em fase de aquisição. A proposta é qualificar o atendimento aos usuários e melhorar a organização do fluxo de veículos no local.

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A empresa também estuda a implantação de um sistema automatizado de gestão do estacionamento, com uso de software para controle de acesso. A ideia é ampliar a segurança e dar mais agilidade ao serviço, sem a necessidade de custos mensais com licenciamento.

Paralelamente às obras, foi realizada a dedetização preventiva no andar térreo do terminal. De acordo com a administração, o procedimento utilizou produtos voltados ao controle de pragas e vetores de doenças.

As intervenções ocorrem de forma simultânea e fazem parte de um conjunto de ações voltadas à manutenção e à melhoria da infraestrutura da rodoviária.



