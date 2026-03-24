Rio Grande realiza seminário para discutir revitalização do Centro Histórico

Evento é aberto ao público e discute usos, economia e ocupação da área central. Jorgito Santos / Divulgação

Rio Grande recebe, nesta semana, um espaço de debate voltado ao futuro do Centro Histórico. O “Seminário Patrimônio Vivo: Readequar, Valorizar e Desenvolver” ocorre nos dias 26 e 27 de março, no Salão Nobre da Receita Federal, no prédio da Alfândega, integrando a programação do Festimar.

A proposta do evento é reunir comunidade, especialistas e representantes do poder público para discutir diretrizes de requalificação da área central, com foco em três eixos: patrimônio cultural, desenvolvimento econômico e requalificação urbana.

De acordo com o superintendente de Planejamento Urbano da Secretaria de Município de Planejamento, Habitação e Regularização Fundiária (SMPLANH), Gabriel Fernandes, o seminário busca ampliar a participação da população na reflexão sobre a cidade.

— Isso é um processo que aconteceu no mundo todo. Mudaram os hábitos, o comércio, a forma de viver a cidade. A gente precisa renovar esses usos e pensar como deixar o centro vivo o tempo inteiro, não só em datas específicas — explica.

Segundo ele, o encontro também pretende analisar as transformações que contribuíram para o esvaziamento do Centro, fenômeno observado em diferentes cidades. Entre os fatores estão a expansão urbana, o crescimento de outras regiões — como o Cassino —, além das mudanças no comportamento da população, como o avanço do comércio digital e os impactos da pandemia.

— O centro vivo não é só em um domingo de evento. É numa terça-feira à noite, com gente morando, circulando, ocupando esse espaço — destaca.

A programação inclui palestras, debates e oficinas colaborativas, além de roteiros culturais pelo Centro Histórico, com o objetivo de aproximar os participantes da realidade local e qualificar as discussões a partir da observação direta dos espaços.

Estão previstos quatro percursos, que abordam desde o patrimônio industrial até os chamados Caminhos Negros, além de caminhadas culturais e visitas guiadas.

Ao final do seminário, será elaborado um documento com propostas e diretrizes para o Plano de Gestão do Centro Histórico de Rio Grande.

A participação é aberta ao público, com inscrições pela internet ou no local do evento.

Programação do seminário