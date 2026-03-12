Rio Grande lança primeira licitação para obras de pavimentação e drenagem com recursos internacionais

Dez vias urbanas de Rio Grande devem receber obras nos próximos meses. No próximo dia 24 de março, a prefeitura de Rio Grande irá iniciar o processo licitatório para a execução de 9,9 quilômetros de obras pavimentação e drenagem.
Os recursos para a obra são provenientes da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e marcam a primeira licitação de 2026 financiada pela instituição no município. Após a abertura das propostas, a previsão é de que as obras tenham início ainda no segundo semestre deste ano.
O edital com informações detalhadas sobre o processo licitatório estará disponível a partir das 9h30min do dia 24 de março, no site da prefeitura de Rio Grande.
— A previsão é de que essas obras durem cerca de 20 meses. O valor dos R$ 400 milhões vão sendo liberados aos poucos, a partir do que o município vai utilizando. Então, é depositado um valor, e aí o município utiliza esse valor, quando está finalizando esse recurso que já foi depositado, a agência deposita mais — explica Giovana Trindade, secretária do Gabinete de Programas e Projetos Especiais (GPPE).
O investimento deve ser aplicado em obras até 2029.
Ruas contempladas
A licitação contempla os seguintes trechos de vias urbanas:
- Rua General Abreu (bairro Cidade Nova) – 1.300 m
- Rua República do Salvador (Buchholz) – 1.100 m
- Rua Eurico Gaspar Dutra – 780 m e Rua João de Magalhães – 470 m (bairro São João)
- Rua José da Rosa Martins (Santa Rosa) – 670 m
- Rua Rio Amazonas (Rural) – 480 m
- Travessa Seis (Quinta) – 230 m
- Anel Viário (Mangueira) – 1.220 m
- Avenida Atlântica (Cassino) – 2.180 m
- Rua Leal Santos e Avenida Principal (Barra Nova) – 1.200 m
Do total de mais de nove quilômetros de obras previstas, cerca de 4,6 quilômetros estão em rotas de ônibus.
Recursos totalizam R$ 400 milhões
O programa Rio Grande 2030 é considerado o maior pacote de obras de infraestrutura da história recente da cidade.
Financiado pela AFD com recursos de aproximadamente R$ 400 milhões, o programa inclui visitas a obras, revisão de aquisições e verificação da conformidade com padrões internacionais do Banco Mundial, adotados pela agência.
Com foco em sustentabilidade, também prioriza aspectos sociais e ambientais, visando uma cidade mais resiliente às mudanças climáticas. A expectativa é beneficiar diretamente mais de 25 mil moradores que atualmente convivem com riscos frequentes de alagamentos.
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