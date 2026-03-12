Rio Grande lança primeira licitação para obras de pavimentação e drenagem com recursos internacionais

Após a abertura das propostas, a previsão é de que as obras tenham início ainda no segundo semestre deste ano. Jorgito Santos / Divulgação

Dez vias urbanas de Rio Grande devem receber obras nos próximos meses. No próximo dia 24 de março, a prefeitura de Rio Grande irá iniciar o processo licitatório para a execução de 9,9 quilômetros de obras pavimentação e drenagem.

Os recursos para a obra são provenientes da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e marcam a primeira licitação de 2026 financiada pela instituição no município. Após a abertura das propostas, a previsão é de que as obras tenham início ainda no segundo semestre deste ano.

O edital com informações detalhadas sobre o processo licitatório estará disponível a partir das 9h30min do dia 24 de março, no site da prefeitura de Rio Grande.

Leia Mais Transporte coletivo de Pelotas tem combustível garantido até sexta-feira

— A previsão é de que essas obras durem cerca de 20 meses. O valor dos R$ 400 milhões vão sendo liberados aos poucos, a partir do que o município vai utilizando. Então, é depositado um valor, e aí o município utiliza esse valor, quando está finalizando esse recurso que já foi depositado, a agência deposita mais — explica Giovana Trindade, secretária do Gabinete de Programas e Projetos Especiais (GPPE).

O investimento deve ser aplicado em obras até 2029.

Ruas contempladas

A licitação contempla os seguintes trechos de vias urbanas:

Rua General Abreu (bairro Cidade Nova) – 1.300 m

Rua República do Salvador (Buchholz) – 1.100 m

Rua Eurico Gaspar Dutra – 780 m e Rua João de Magalhães – 470 m (bairro São João)

Rua José da Rosa Martins (Santa Rosa) – 670 m

Rua Rio Amazonas (Rural) – 480 m

Travessa Seis (Quinta) – 230 m

Anel Viário (Mangueira) – 1.220 m

Avenida Atlântica (Cassino) – 2.180 m

Rua Leal Santos e Avenida Principal (Barra Nova) – 1.200 m

Do total de mais de nove quilômetros de obras previstas, cerca de 4,6 quilômetros estão em rotas de ônibus.

Leia Mais Moradores apontam risco em obra de drenagem na Avenida Luiz Leivas Otero, no Cassino

Recursos totalizam R$ 400 milhões

O programa Rio Grande 2030 é considerado o maior pacote de obras de infraestrutura da história recente da cidade.

Financiado pela AFD com recursos de aproximadamente R$ 400 milhões, o programa inclui visitas a obras, revisão de aquisições e verificação da conformidade com padrões internacionais do Banco Mundial, adotados pela agência.

Com foco em sustentabilidade, também prioriza aspectos sociais e ambientais, visando uma cidade mais resiliente às mudanças climáticas. A expectativa é beneficiar diretamente mais de 25 mil moradores que atualmente convivem com riscos frequentes de alagamentos.



