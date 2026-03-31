Rio Grande e cidade portuguesa assinam acordo de cooperação para fomentar economia azul

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Prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira, e o prefeito de Peniche, Filipe Sales, participaram da solenidade. Guga Volks / Festimar / Divulgação

Foi assinado na manhã desta terça-feira (31), durante o Fórum de Desenvolvimento da Economia Azul, em Rio Grande, um acordo de cooperação e geminação entre os municípios de Rio Grande e Peniche, em Portugal. A assinatura ocorreu com a participação da prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira, e do prefeito de Peniche, Filipe Sales.

A proposta é que Rio Grande, que possui forte relação histórica e econômica com o mar, possa se inspirar em experiências já desenvolvidas no território europeu, visando ampliar projetos voltados ao aproveitamento econômico e ambiental dos recursos marinhos.

— Esse acordo que a gente assina hoje, que é um protocolo de intenções, vai nos permitir ações de cooperação. Troca de conhecimentos, ações que podemos replicar aqui, até porque são duas cidades com características muito parecidas — disse Darlene Pereira, prefeita de Rio Grande.

A geminação, também chamada de “cidades-irmãs”, é um acordo formal entre municípios de diferentes países que facilita o intercâmbio de informações, cooperação cultural e parcerias econômicas.

Localizada no distrito de Leiria, no oeste português, Peniche é considerada referência em economia do mar e reúne iniciativas consolidadas nas áreas de pesca, turismo marítimo, pesquisa científica e inovação voltada aos recursos oceânicos.

Durante a assinatura, o prefeito de Peniche destacou a identificação com Rio Grande e a importância da cooperação entre os territórios. Ao relatar a chegada em Rio Grande, o português afirmou ter sentido uma conexão imediata com o ambiente marítimo e com as raízes históricas compartilhadas entre os dois povos.

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— No primeiro dia que aqui cheguei, ao fechar os olhos, o primeiro sentido que nos aguça é o olfato, aquele que conecta à memória e à emoção. Ao chegar a Rio Grande, senti algo verdadeiramente familiar, como o cheiro do peixe, dos barcos e o som da dinâmica marítima, que me fizeram sentir em casa — disse Sales.

Ainda segundo o prefeito de Peniche, a troca de experiências entre os municípios é fundamental para o desenvolvimento conjunto e para o fortalecimento de políticas voltadas ao mar.

— Rio Grande não é apenas um território amigo, mas um local com profundas raízes portuguesas, onde o Atlântico não separa, mas une povos. Trata-se de um território dinâmico, com visão, capacidade de organização e forte aposta no desenvolvimento da economia do mar. Juntos, os municípios se tornam mais fortes no desenvolvimento da economia azul — declarou.

Furg e Instituto Politécnico de Leiria firmam parceria

Além do acordo entre as prefeituras, a Universidade Federal do Rio Grande (Furg) e o Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal, também assinaram um convênio durante o fórum.

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A parceria tem como objetivo fortalecer a internacionalização das instituições, abrangendo ações como intercâmbio de estudantes e pesquisadores, desenvolvimento de pesquisas conjuntas, programas de dupla diplomação e elaboração de projetos em cooperação.



