Com aumento de casos, Rio Grande discute auxílio-aluguel para mulheres vítimas de violência

Proposta é garantida pela Lei da Maria da Penha, desde 2023. Lauro Alves / Agencia RBS

A rede de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica em Rio Grande, no sul do Estado, discute a criação de um programa de auxílio-aluguel para vítimas que precisam se afastar de seus agressores. A iniciativa é debatida diante do aumento da demanda por medidas de proteção no município.

Atualmente, 437 mulheres possuem medidas protetivas ativas na cidade. Entre 2024 e 2025, o número de pedidos desse tipo de proteção cresceu 22%, segundo dados do Juizado de Violência Doméstica.

Ao longo de 2024, foram 1.348 solicitações, frente a 1.083 registradas em 2023, o que representa uma média de 82 concessões por mês.

Projeto de lei em elaboração

Na tarde de quarta-feira (11), representantes de órgãos que compõem a rede de proteção às mulheres participaram de uma reunião com a prefeitura para discutir a elaboração de um projeto de lei que institua o benefício no município.

A proposta prevê a concessão temporária de auxílio financeiro para pagamento de aluguel, destinado a mulheres que precisam deixar suas casas para se proteger da violência.

Segundo a secretária de Assistência Social, Dianelisa Peres, o benefício deve atender mulheres já acompanhadas pelos serviços municipais.

— Serão beneficiadas as mulheres acompanhadas pela rede de proteção. Essa medida irá funcionar após avaliação técnica do Centro de Referência Atendimento às Mulheres, que é um dispositivo da Secretaria de Assistência Social — afirma.

Benefício já está previsto em lei federal

A possibilidade de concessão do auxílio-aluguel está prevista na Lei 14.674/2023, sancionada em setembro de 2023, que alterou a Lei Maria da Penha e autorizou juízes a conceder o benefício a mulheres vítimas de violência doméstica.

O auxílio pode ser concedido por até seis meses, com recursos da assistência social, para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica ou social que precisaram deixar a residência para garantir segurança.

De acordo com a juíza da Vara de Violência Doméstica de Rio Grande, Denise Freire, a concessão do benefício deverá considerar o risco enfrentado pela vítima.

— Uma pessoa em situação de violência fica em risco e, muitas vezes, não pode retornar à casa onde morava. A lei vai priorizar mulheres que saem da casa de acolhida, mas não apenas elas, porque há quem não precise desse espaço e ainda assim necessite do auxílio-aluguel. Nesse sentido, não se discute se é necessário ou não: o benefício já está previsto em lei federal, dentro da Lei Maria da Penha — ressalta.

A magistrada explica ainda que, caso o benefício seja implementado, será necessário comprovar o uso do recurso.

— A mulher só vai receber do mês seguinte, quando prestar conta do mês anterior, mediante comprovação do contrato de aluguel — afirma.

Próximos passos

A proposta deve passar por ajustes a partir das sugestões de profissionais da rede de atendimento. A expectativa é que o projeto seja encaminhado nas próximas semanas à Câmara de Vereadores de Rio Grande.

No município, a rede de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica reúne órgãos de segurança pública, Judiciário, Ministério Público e o Centro de Atendimento à Mulher em Situação de Violência Márcia Regina Mello de Freitas (Cram), onde vítimas recebem orientação e encaminhamento para serviços de apoio.



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