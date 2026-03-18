Rio Grande amplia parque urbano no Cassino com nova área verde de 7 mil m²

Local tem predominância de eucaliptos, mas também registra a regeneração natural de árvores nativas, como figueiras e aroeiras. Divulgação / Prefeitura de Rio Grande

Uma nova área verde de mais de 7 mil metros quadrados passará a integrar o Parque Urbano Bosque das Caturritas, no Cassino, em Rio Grande. A ampliação do espaço, criado em 2025 no antigo camping municipal, foi oficializada nesta semana por decreto assinado pela prefeita Darlene Pereira.

O novo trecho fica ao lado da área já existente e passa a integrar o espaço verde que vem sendo estruturado no local do antigo camping. Segundo a prefeitura, a ampliação ocorre após tratativas conduzidas ao longo de 2025 pela Secretaria de Município do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas de Rio Grande para reorganizar o uso do entorno.

Hoje, o parque reúne uma área com predominância de eucaliptos, espécie exótica plantada décadas atrás, mas também registra a regeneração natural de árvores nativas, como figueiras e aroeiras, que começam a formar um fragmento de Mata Atlântica.

Novo trecho fica ao lado da área já existente e passa a integrar o espaço verde. Reprodução / Prefeitura de Rio Grande

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Antônio Carlos Soler, a ampliação faz parte de uma estratégia mais ampla de fortalecimento das áreas verdes urbanas e de enfrentamento às mudanças climáticas.

— A expansão do parque contribui para o sequestro de carbono, regulação térmica, redução das ilhas de calor e maior permeabilidade do solo, ajudando também na prevenção de enchentes. São medidas alinhadas à Política Nacional sobre Mudança do Clima e aos acordos globais — afirma.

Segundo Soler, a ampliação também está vinculada a metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), incluindo iniciativas ligadas à saúde e bem-estar, educação ambiental, cidades sustentáveis e ação climática.

Área adicional poderá receber atividades recreativas, eventos culturais e ações de educação ambiental. Divulgação / Prefeitura de Rio Grande

Espaço para lazer e educação ambiental

Com a incorporação da nova área — parcialmente aberta — o parque também passará a contar com um espaço adicional voltado ao uso público.

Segundo o secretário, a proposta é que o local permita atividades que hoje são mais limitadas na área mais arborizada do parque.

— Será possível ampliar atividades recreativas, culturais e educativas, com espaços para brincadeiras infantis, esportes, alimentação e eventos, além de ações de educação ambiental — explica.

A proposta é que o espaço complemente a área de vegetação mais densa do parque, ampliando as possibilidades de uso pela população e por escolas da região.

Preservação e plantio de espécies nativas

Além da função de lazer, o parque também busca consolidar um espaço de preservação ambiental urbana.

Segundo Soler, a vegetação nativa típica do bioma Mata Atlântica tem se desenvolvido naturalmente sob a cobertura dos eucaliptos, formando um sub-bosque que abriga fauna e flora locais.

A secretaria também planeja ampliar o plantio de espécies nativas no parque e no entorno por meio do programa Plantios Comunitários Pelo Clima, voltado à recuperação e ampliação da arborização urbana.

Negociações e novos projetos

A ampliação da área do parque foi resultado de negociações realizadas ao longo de 2025 com diferentes setores da administração municipal e interessados no entorno do antigo camping.

De acordo com o secretário, a medida também reforça o direito ao meio ambiente equilibrado previsto na Constituição e contribui para ampliar a infraestrutura ecológica da cidade.

A prefeitura não descarta novas expansões no futuro, caso avancem tratativas para compatibilizar diferentes usos existentes na região.

