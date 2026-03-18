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Bosque das Caturritas
Notícia

Rio Grande amplia parque urbano no Cassino com nova área verde de 7 mil m²

Trecho adicional ao espaço criado em 2025 no antigo camping municipal poderá receber atividades recreativas, culturais e educativas

Gabriel Veríssimo

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