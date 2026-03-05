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Rede de monitoramento contra enchentes entra em fase final de instalação na Região Sul

Com 16 estações estratégicas, sistema coordenado pela Defesa Civil regional vai monitorar rios e clima em tempo real em 14 municípios

Igor Islabão

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