Rede de monitoramento contra enchentes entra em fase final de instalação na Região Sul

Em Arroio Grande, os trabalhos avançam com equipamentos na Ponte Carlos Barbosa e na localidade de Santa Isabel. Divulgação / Prefeitura de Arroio Grande

A Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil da Região Sul confirmou que a implantação da nova rede de monitoramento hidrometeorológico do Estado entrou em sua reta final. O projeto, que visa ampliar a segurança contra eventos climáticos extremos, prevê um total de 16 estações distribuídas estrategicamente para cobrir os principais cursos d'água e áreas de risco da metade sul.

Até o momento, 10 unidades já foram instaladas. Em Arroio Grande, os trabalhos avançam com equipamentos na Ponte Carlos Barbosa e na localidade de Santa Isabel. Em Pelotas, uma das estações, localizada no Arroio Pelotas, passa por manutenção temporária antes da entrega final do sistema.

A Defesa Civil utilizou critérios técnicos baseados no histórico de cheias e na vulnerabilidade de cada cidade para definir os locais de instalação do sistema. A rede abrange 14 municípios:

Zona da Costa e Fronteira: Arroio Grande, Jaguarão, Pelotas, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, São Lourenço do Sul e Turuçu.

Arroio Grande, Jaguarão, Pelotas, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, São Lourenço do Sul e Turuçu. Serra do Sudeste e Planalto: Amaral Ferrador, Capão do Leão, Cerrito, Pedro Osório, Piratini, Herval e Santana da Boa Vista.

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A diferença entre as estações

O sistema conta com dois tipos de unidades, ambas equipadas para medir o nível dos rios, chuva, temperatura e umidade. A principal diferença técnica está na medição do vento. As Estações Hidrometeorológicas, seguem o padrão rigoroso da meteorologia, com sensores de vento posicionados a 10 metros de altura. Já as Estações Hidrológicas, têm o foco maior no comportamento das águas, com sensores de vento instalados a cerca de 3 metros.

Para o coordenador regional da Defesa Civil, coronel Márcio André Facin, o novo aparato é uma "revolução" que substitui a escassez de dados do passado por informações precisas enviadas a cada 15 segundos.

— Isso nos dá uma condição favorável que nunca tivemos. Nossos técnicos em Porto Alegre analisarão os dados 24 horas por dia para informar aos municípios se a água vai chegar e se há necessidade real de remover famílias — explica o coronel.

A expectativa é que toda a rede esteja plenamente operacional nas próximas semanas, assim que a empresa responsável concluir os ajustes finais. Os dados serão abertos ao público, permitindo que qualquer cidadão acompanhe a situação climática de sua região em tempo real.



