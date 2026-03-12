Quedas de luz ao ligar o chuveiro afetam moradores de condomínios no Bairro São Gonçalo, em Pelotas

Fornecimento elétrico é interrompido sempre que a água do banho é acionada. Jeferson Kickhöfel / RBS TV

Quedas de energia registradas ao ligar o chuveiro têm afetado moradores de condomínios no loteamento Umuharama, no Bairro São Gonçalo, em Pelotas. O problema ocorre há cerca de duas semanas e atinge dezenas de apartamentos, onde o fornecimento elétrico é interrompido sempre que a água do banho é acionada.

Em alguns casos, o dispositivo diferencial residual (DR) — equipamento de segurança que desarma automaticamente em situações de possível fuga de corrente — é acionado assim que o chuveiro começa a funcionar. Com isso, todos os aparelhos da residência são desligados, como geladeira, televisão.

Para moradores, a situação tem provocado transtornos no dia a dia.

— É um transtorno. Principalmente o banho. Agora mesmo eu começo a trabalhar a partir da noite, quero chegar de dia, tomar um banho e ir trabalhar, vai ser complicado. Só gelado, ou de canequinha — relata o porteiro Rodnei Vieira dos Anjos.

Situação atinge dezenas de apartamentos

No Condomínio Maria Clara Reserva, um dos empreendimentos afetados, 37 apartamentos enfrentam restrições no uso de energia elétrica.

No Condomínio Maria Clara Reserva, um dos empreendimentos afetados, 37 apartamentos enfrentam restrições. Jeferson Kickhöfel / RBS TV

Segundo o subsíndico Carlos Bica, uma avaliação foi realizada na rede interna do condomínio, mas não foram identificadas falhas.

— Nós fizemos uma avaliação interna do condomínio, de toda a rede, e está tudo ok. Aí veio o pessoal da Equatorial e fez a mesma avaliação, e está tudo tranquilo. Mas até então a gente não tem nada de concreto — afirma.

Possíveis causas investigadas

A construtora responsável pelo empreendimento informou que duas hipóteses estão sendo analisadas para explicar os desarmes do sistema elétrico: um possível desbalanceamento na rede de energia ou o aumento da condutividade da água.

Construtora responsável pelo empreendimento informou que duas hipóteses estão sendo analisadas para explicar os desarmes do sistema elétrico. Jeferson Kickhöfel / RBS TV

De acordo com a gerente da empresa, Alessandra Silva, a segunda hipótese estaria relacionada ao aumento da salinização da água na região.

— Foi junto com a salinização da água, que ocorreu no fornecimento da água da Estação de Tratamento do São Gonçalo. A gente, para tentar ajudar os condôminos, coletou amostra de água. Em relação a outras amostras da cidade, o índice dessa região está bem alto, quase três vezes mais que outras regiões — explica.

Ela afirma que, com maior salinização, a água pode conduzir eletricidade em níveis mínimos.

— É uma condução de energia mínima, não causa nenhum prejuízo aos moradores, eles podem ficar tranquilos, mas é o suficiente para o sistema entender que tem uma fuga de energia e ele desarma — acrescenta.

Moradores aguardam solução

Enquanto a causa não é confirmada, moradores dizem esperar uma solução rápida para o problema.

— Frustração, né, porque tu paga a conta de luz todo mês certinho, paga condomínio certinho para ter uma resposta imediata, vamos dizer. E está demorando — afirma Rodnei.

O que dizem Equatorial e Sanep

Em nota, a CEEE Equatorial informou que não encontrou irregularidades na rede elétrica que atende a região. Técnicos estiveram no local e verificaram que a energia chega corretamente aos condomínios, o que indicaria que o problema é interno, relacionado aos sistemas de proteção do condomínio ou dos apartamentos.

A concessionária também informou que os relatos apontam que as ocorrências começaram após um temporal registrado na região.

Já o Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) afirmou que não teve acesso ao laudo técnico citado na reportagem. A autarquia destacou ainda que a água potável fornecida atende aos padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde e não ultrapassa os limites de salinização previstos na legislação.

