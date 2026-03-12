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Quedas de luz ao ligar o chuveiro afetam moradores de condomínios no Bairro São Gonçalo, em Pelotas

Problema ocorre há cerca de duas semanas em prédios do loteamento Umuharama

Rodrigo Evaldt

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