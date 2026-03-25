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Protesto contra misoginia reúne centenas no IFSul em Pelotas após "ranking de meninas"; veja vídeo

Mobilização organizada por estudantes denuncia casos de assédio e pede mudanças na instituição

Gabriel Veríssimo

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Frederico Feijó

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