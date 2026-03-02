Propostas para tornar Lagoa Mirim navegável serão apresentadas nesta semana

Projeto prevê intervenções de canais entre Pelotas, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar. Governo federal / Reprodução

As propostas para a dragagem da Lagoa Mirim começam a ser abertas nos dias 3 e 10 de março, em mais uma etapa do projeto que pretende transformar o local em uma hidrovia navegável e ampliar a integração logística no sul do Rio Grande do Sul.

A informação foi divulgada pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor). As licitações envolvem desde a elaboração dos projetos executivos até a execução das obras e a implantação de sinalização náutica nos canais da lagoa e do Canal São Gonçalo.

O trecho previsto para melhorias soma cerca de 140 quilômetros, conectando áreas de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande e Pelotas — região considerada estratégica para o escoamento da produção agropecuária.

A empresa vencedora deverá executar serviços avaliados em R$ 57 milhões, com prazo estimado de 23 meses para conclusão.

Trecho ainda não é navegável

Hoje, a Lagoa Mirim não possui condições de navegação comercial devido à baixa profundidade dos canais, o que limita o transporte hidroviário. A dragagem busca justamente garantir condições permanentes de navegação e dar previsibilidade às futuras manutenções.

A expectativa é permitir o deslocamento de embarcações entre o interior do Estado e o complexo portuário marítimo, reduzindo custos logísticos principalmente para cargas agrícolas, como arroz e grãos.

Estudo de concessão é estratégico para o Porto

Na quarta-feira (25), o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) encaminhou à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) o projeto de concessão do Sistema Aquaviário Integrado dos portos do Rio Grande do Sul e da Lagoa Mirim, marcando a primeira proposta de leilão que reúne, em um único modelo, canais de acesso portuário e trechos hidroviários.

Recentemente, o MPor também aprovou o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e solicitou à Antaq a abertura de consulta e audiência públicas. Esta etapa promove a participação da sociedade civil por meio do envio de sugestões/contribuições e antecede a análise do Tribunal de Contas da União (TCU) e o lançamento do edital.

O projeto abrange as infraestruturas de acesso aquaviário aos Portos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, incluindo áreas de fundeio, bacias de evolução e berços de atracação.

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Segundo o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, a melhoria da navegabilidade é considerada estratégica para o Porto de Rio Grande, permitindo o trânsito de embarcações entre o interior do Estado e o porto marítimo, reduzindo o custo logístico do transporte de grãos, arroz e beneficiado e outros produtos agropecuários do sul do Estado e de parte do Uruguai.

— A Lagoa Mirim aproxima os dois países (Brasil e Uruguai) e conecta suas produções. O que já estamos discutindo é a inclusão deste trecho dentro da concessão do que a gente vem abordando como um todo, na modelagem do restante, que é o que está dentro da nossa atuação como Portos RS — afirma.

A estimativa do governo federal é de que essa integração poderia elevar em até 30% a movimentação de cargas no Porto de Rio Grande, ampliando sua competitividade nacional e internacional.

A iniciativa integra o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) desde 2013 e entra, agora, na fase de execução.



