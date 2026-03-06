Projeto para criar parque no litoral sul do RS gerou polêmica crescente nos últimos anos

Oficializada na quinta-feira (5), a criação do Parque Nacional do Albardão, no Litoral Sul, é resultado de décadas de análises ambientais da região que, nos últimos anos, levaram a crescentes reações contrárias de setores do Estado preocupados com a inibição de setores econômicos como a pesca e o comprometimento da exploração de petróleo e energia eólica.
- Audiências públicas realizadas em 2024 opuseram ambientalistas e representantes locais.
- Na mesma época, o governo gaúcho solicitou a suspensão do processo de criação do parque. Em críticas públicas, o vice-governador, Gabriel Souza, disse que a criação da unidade de preservação iria "impedir sumariamente que o RS esteja inserido na transição energética".
- Os defensores da medida alegaram que a conservação da área é fundamental para preservar a rica biodiversidade local e pode estimular o ecoturismo.
As evidências sobre a relevância ambiental da faixa terrestre e marítima próxima ao Farol do Albardão — estrutura que dá nome ao parque — se avolumaram entre o final dos anos 1990 e o começo dos anos 2000. Os estudos indicaram que o entorno é de "extrema importância para a biodiversidade" — o que foi consolidado em uma portaria em 2004.
Nos anos seguintes, estudos complementares detalharam a relevância da área para a conservação de espécies marinhas (incluindo tubarões e outros peixes, tartarugas, aves migratórias e locais) e o risco crescente de impactos causados, por exemplo, pelo trânsito de veículos na faixa de areia.
Em 2008, quase 20 anos atrás, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) iniciou oficialmente o processo para criar uma unidade de conservação.
Audiências públicas
A ideia de se criar um parque nacional foi tomando forma lentamente ao longo dos anos seguintes, mas passou a encontrar maior resistência nos últimos dois anos. As audiências públicas realizadas em Rio Grande e Santa Vitória do Palmar colocaram em lados opostos, principalmente, ambientalistas e pescadores preocupados com a restrição da atividade no perímetro do parque. Foram organizados protestos com faixas e cartazes contra a proposta.
Impacto ambiental
Os defensores do parque argumentam que seus limites foram desenhados para preservar a atividade artesanal, e que a restrição da pesca em seu interior favoreceria a recuperação dos estoques pesqueiros e a "exportação" dos peixes para as áreas próximas.
O debate público também se debruçou sobre o impacto da criação do parque sobre atividades econômicas estratégicas para o Estado, como a exploração de energia eólica e a eventual extração de petróleo na chamada Bacia de Pelotas.
Críticas do governo do Estado
Isso motivou, ainda em 2024, o vice-governador, Gabriel Souza, a criticar o avanço da proposta de implantação do parque. Em suas redes sociais, afirmou que "a criação do Albardão vai impedir sumariamente que o RS esteja inserido na transição energética, através do hidrogênio verde, já que impedirá projetos de energia éolica off-shore na região, entre outras questões que poderiam ser levantadas".
O governo federal sustenta que a preservação tende a aumentar a produtividade pesqueira nas proximidades, gerar benefícios econômicos indiretos e estimular o turismo sustentável e contribuir para o país atingir metas internacionais de preservação.
Entenda a polêmica ao longo dos anos
- 1997-2000
É realizado um esforço nacional para definir áreas prioritárias para conservação da biodiversiade brasileira com base em consultas a especialistas.
- 2003-2004
O Ministério do Meio Ambiente publica mapas identificando o Albardão como área de "extrema importância biológica", o que é formalizado pela portaria 126/2004.
- 2008
O ICMBio abre oficialmente processo para criação de uma unidade de conservação na área.
- 2010-2018
A importância da região é reiterada em diversos Planos de Ação Nacional, destacando presença de toninhas, tartarugas marinhas, aves migratórias e tubarões. Moções de apoio à criação do parque são aprovadas em diferentes edições do Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação. Ambientalistas criticam demora no andamento do processo.
- 2019-2021
Worskshop técnico chega a consenso sobre a categoria da unidade a ser implantada na área (parque nacional), e é concluído estudo técnico para subsidiar a criação.
- 2023
Enquanto o governo federal volta a priorizar a criação de unidades marinhas protegidas, ganham força manifestações contrárias às restrições de uso no entorno do Albardão por parte de pescadores, líderes políticos locais e setores econômicos.
- 2024
A realização de audiências públicas em Rio Grande e Santa Vitória do Palmar ilustra as divergências entre ambientalistas, pescadores e representantes de alas políticas e econômicas. O governo do RS chega a pedir a suspensão do processo alegando necessidade de avaliar melhor impactos econômicos e risco de inviabilizar projetos estratégicos para o Estado.
- 2025
Após o assunto perder visibilidade em razão da enchente do ano anterior, seguiram-se estudos complementares e análises das contribuições apresentadas durante as audiências públicas.
- 2026
Governo federal oficializa a criação do Parque Nacional do Albardão.