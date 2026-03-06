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Debate público
Notícia

Projeto para criar parque no litoral sul do RS gerou polêmica crescente nos últimos anos

Audiências públicas discutiram a questão em 2024 e expuseram divergências entre ambientalistas, setores políticos e econômicos

Marcelo Gonzatto

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