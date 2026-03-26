Programa Gás do Povo começa a funcionar em Pelotas com distribuição gratuita de botijões

Programa Gás do Povo garante recarga gratuita de botijões para famílias de baixa renda em Pelotas. Porthus Junior / Agencia RBS

O programa Gás do Povo já está em funcionamento em Pelotas e passa a integrar a rotina de famílias de baixa renda no município. A iniciativa garante a distribuição gratuita de gás de cozinha para quem atende aos critérios estabelecidos. O benefício prevê até seis recargas por ano de botijões de até 13 quilos, que devem ser retiradas em revendas credenciadas.

Onde retirar

Em Pelotas, 32 estabelecimentos participam do programa. Na região, também há pontos disponíveis em outras cidades: são 11 revendas em Rio Grande, oito em Canguçu e três em Capão do Leão e São Lourenço do Sul.

Quem pode acessar

Para ter direito ao benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único, com dados atualizados, ser beneficiário do Bolsa Família e ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. A retirada do gás deve ser feita diretamente nos pontos credenciados.

Como consultar