Profissionais de saúde recebem treinamento contra gripe aviária em Santa Vitória do Palmar

Estação Ecológica do Taim permanece interditada, até que o episódio seja considerado controlado pelas autoridades sanitárias. Foto: Fernando Dias / Ascom Seapi

Nesta segunda-feira (9), 51 profissionais das áreas de saúde, controle epidemiológico e integrantes da Estratégia Saúde da Família, atuantes em Santa Vitória do Palmar, receberam um treinamento de prevenção contra a Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1), conhecida como gripe aviária.

A formação ocorre em meio ao registro de 21 casos da doença em aves silvestres da espécie coscoroba, conhecida como cisne-branco, além de uma garça-moura, na região da Estação Ecológica do Taim, entre Santa Vitória do Palmar e Rio Grande.

O foco da doença foi identificado em 28 de fevereiro e levou o Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA) a ampliar as ações de vigilância na região.

Paralelamente às ações educativas, o Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul (SVO-RS) atua de forma integrada com equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) no monitoramento da Lagoa da Mangueira, área próxima ao local onde o foco foi identificado.

— Esse monitoramento consiste em verificar todos os pontos da Lagoa Mangueira, encontrando animais doentes ou mortos, eles são coletados. Os doentes são eutanasiados e são incinerados para evitar que a carga viral aumente no sistema lagunar e que venha se difundir para fora da unidade. Também realizamos monitoramento por drone — comenta Fernando Weber, chefe da Estação Ecológica do Taim.

Desde a confirmação do foco, a Estação Ecológica do Taim está interditada, até que o episódio seja considerado controlado pelas autoridades sanitárias.

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O que é a influenza aviária

A influenza aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta principalmente aves, mas também pode infectar mamíferos e, em situações raras, seres humanos, geralmente associados ao contato direto com animais contaminados. A transmissão ocorre por meio de secreções, fezes ou carcaças infectadas.

Em humanos, os sintomas podem incluir febre acima de 38°C, dor de garganta, dores no corpo, mal-estar, calafrios, fraqueza, dor abdominal, tosse seca, espirros e secreção nasal. Caso alguém apresente sintomas após contato com animal suspeito, a orientação é procurar atendimento de saúde e informar a situação às autoridades sanitárias.

Canais para comunicação

Em caso de identificação de aves ou mamíferos marinhos doentes ou mortos, a população pode acionar:

• Vigilância Epidemiológica: (53) 99147-5052

• Serviço Veterinário Oficial Estadual: (51) 98445-2033

• Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura: (51) 98593-1288

• Inspetoria Veterinária Municipal: (53) 3232-3131







