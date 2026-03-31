Problema no motor de aeronave da Latam cancela voo de Pelotas para Guarulhos

Passageiros foram reacomodados em outros voos partindo de Porto Alegre. Igor Islabão / Grupo RBS

Um problema técnico em uma aeronave da Latam causou o cancelamento do voo LA3251, que partiria do Aeroporto Internacional de Pelotas (PET) com destino a Guarulhos, em São Paulo, na noite de segunda-feira (30).

Conforme informações obtidas pela reportagem de GZH, a falha no motor foi detectada ainda durante o procedimento de decolagem, o que forçou a interrupção da manobra. O avião retornou ao pátio para verificação mecânica e, em uma segunda tentativa de decolagem, um sensor voltou a sinalizar uma irregularidade, levando ao cancelamento definitivo da operação.

Embora ocorrências de manutenção não programada façam parte da rotina operacional de grandes aeroportos, o episódio gerou impacto no terminal pelotense, onde o fluxo de voos é menos frequente.

Em nota, a Latam Airlines Brasil informou que a interrupção ocorreu por uma "necessidade de manutenção não programada" e reiterou que o procedimento foi realizado com total segurança, seguindo os protocolos previstos para esse tipo de situação.

A companhia informou ainda que ofereceu assistência aos passageiros. O grupo foi desembarcado e reacomodado em outros voos, incluindo opções via Porto Alegre e em aeronaves de outras empresas.

Confira a nota da Latam:

"A LATAM Airlines Brasil esclarece que a aeronave que realizaria o voo LA3251 (Pelotas–São Paulo/Guarulhos), desta segunda-feira (30 de março), teve sua operação interrompida devido à necessidade de manutenção não programada identificada durante os procedimentos de decolagem. O procedimento foi conduzido com total segurança e está em linha com os protocolos previstos para esse tipo de situação.