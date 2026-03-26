Principal reservatório de Bagé atinge 7 metros abaixo do nível normal e agrava risco no abastecimento

Queda no nível da Sanga Rasa preocupa o Daeb. Tamile Padilha / Daeb

A estiagem está se intensificando em Bagé, na Campanha gaúcha, e já impacta diretamente os reservatórios que abastecem o município. Em reunião realizada nesta quinta-feira (26), técnicos do Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) demonstraram preocupação com a redução dos níveis das barragens e a baixa ocorrência de chuvas.

Principal reservatório da cidade, a Sanga Rasa atingiu 7 metros negativos, indicando uma queda acentuada em relação ao início do mês, quando já apresentava nível crítico. A barragem do Piraí, que funciona como suporte, também registra redução, estando 3,15 metros abaixo do normal.

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Em março, até o momento, a Estação de Tratamento de Água (ETA) registrou 69,1 milímetros de precipitação, abaixo da média histórica do mês, de 109 milímetros.

O município já opera com um modelo mais rígido de racionamento de água desde o dia 2 de março, quando houve ampliação das restrições. Desde então, o abastecimento ocorre com interrupções diárias de 12 horas, divididas entre dois setores da cidade — das 15h às 3h e das 3h às 15h. A medida substituiu o modelo anterior, adotado em fevereiro, que previa cortes intercalados em dias alternados.

Segundo o Daeb, o sistema segue operando dentro do cronograma, mas a queda contínua dos níveis dos reservatórios pode comprometer o abastecimento caso não haja recuperação com chuvas nos próximos dias. Para reforçar a distribuição, a autarquia também utiliza água de uma pedreira localizada no câmpus do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) para atender bairros da Zona Leste, com horários diferenciados de interrupção, entre 10h e 22h, em função da logística de operação.