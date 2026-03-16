Prefeitura de Pelotas selecionará empresa para organizar concursos públicos

Contratada ficará encarregada da execução completa do processo, incluindo inscrições, aplicação das provas e divulgação dos resultados. Igor Islabão / Grupo RBS

A prefeitura de Pelotas abre na manhã desta segunda-feira (16), às 9h, as propostas de empresas interessadas em organizar novos concursos públicos previstos para 2026. O processo integra o pregão eletrônico nº 114/2025, que vai definir a banca responsável por conduzir todas as etapas dos certames.

A sessão de disputa de preços será realizada de forma online, por meio do portal de compras públicas do governo. A empresa contratada ficará encarregada da execução completa do processo, incluindo inscrições, aplicação das provas e divulgação dos resultados.

Os concursos devem contemplar 66 cargos e empregos públicos em diferentes áreas da administração municipal, além da formação de cadastro reserva.

Vagas em diferentes áreas

Os editais previstos abrangem funções de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior. Entre os cargos estão vagas para áreas administrativas, operacionais, técnicas e da saúde.

A lista inclui funções como administrador, assistente social, enfermeiro, médico, psicólogo e dentista, além de cargos de apoio, como motorista, merendeira, operador de máquinas e auxiliar de serviços gerais.

Também estão previstos cargos na área da educação, com vagas para professores em áreas específicas, como computação, dança, teatro e ensino religioso.

Defasagem no quadro de servidores

Segundo a secretária de Recursos Humanos, Carla Cassais, a realização de novos concursos ocorre após diagnóstico realizado pela administração municipal que apontou defasagem no número de servidores em diferentes setores.

De acordo com ela, a prefeitura também enfrenta dificuldades para manter profissionais, especialmente devido à concorrência salarial com outros municípios da região.

Medidas para recompor o quadro

A pasta afirma que a Administração registra exonerações frequentes motivadas por questões remuneratórias, o que tem levado o município a buscar novas formas de recomposição do quadro funcional.

Entre as medidas adotadas pela gestão estão a retomada de reajustes salariais, o restabelecimento do auxílio-alimentação durante afastamentos previstos em lei e o pagamento antecipado de salários.

A prefeitura também discute a estruturação de planos de carreira para servidores municipais, como parte da estratégia de valorização do funcionalismo.

Após a abertura das propostas nesta segunda-feira, o processo seguirá para análise das ofertas apresentadas. A empresa vencedora ficará responsável pela organização dos concursos que devem ter editais publicados ao longo de 2026.

