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Prefeitura de Pelotas contesta prazo judicial e diz que usina de asfalto cumpre normas ambientais

Decisão judicial exige comprovação de regularidade ambiental em até 90 dias sob risco de interdição

Igor Islabão

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