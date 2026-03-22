Posto de emissão de passaportes no Shopping Pelotas será inaugurado dia 30

Espaço vem sendo preparado há alguns meses. Felipe Valduga / Grupo RBS

A Polícia Federal (PF) anunciou que o novo Posto de Emissão de Passaportes do sul do Estado será inaugurado no próximo dia 30 de março. A unidade, localizada no Shopping Pelotas, será responsável pela emissão e entrega de passaportes, além de regularização migratória.

Com a mudança, a delegacia que atende Pelotas e é referência para outros 11 municípios da região passará a concentrar apenas investigações criminais na sede da Avenida Duque de Caxias, no bairro Fragata.

A Delegacia da PF em Pelotas realiza aproximadamente 500 atendimentos de confecção de passaportes e 150 de regularização migratória por mês.

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O novo posto entra em funcionamento a partir de um contrato de cessão gratuita, publicado no Diário Oficial da União (DOU) e faz parte de uma série de parcerias público-privadas firmadas pela Polícia Federal.

A adequação do espaço e custos operacionais, como água, luz, manutenção e vagas de estacionamento, foram assumidos pelo shopping. O contrato tem validade de dez anos e pode ser prorrogado.

O preenchimento de cadastro e o agendamento para atendimento continuam sendo realizados pelo site da Polícia Federal. O Shopping Pelotas fica na Avenida Ferreira Viana, 1.526, Bairro Areal.