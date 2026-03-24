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Polícia vai ouvir adolescentes por lista ofensiva contra alunas do IFSul em Pelotas

Caso já tem ao menos cinco ocorrências registradas; oito estudantes foram suspensos pela instituição

Douglas Dutra

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