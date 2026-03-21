Pelotas inicia novo modelo urbano para integrar serviços no Sítio Floresta

Limpeza do terreno marca o início das obras no Sítio Floresta, primeira área a receber o novo modelo de intervenção urbana em Pelotas. Tobias Bernardo / Prefeitura de Pelotas / Divulgação

A Prefeitura de Pelotas iniciou nesta semana a implantação de um modelo urbanístico voltado à integração de prédios e espaços públicos. A obra, orçada em R$ 1,118 milhão, está sendo realizada no loteamento Sítio Floresta, no Bairro Três Vendas, zona norte da cidade.

O projeto prevê melhorias em um trecho de mais de 500 metros, entre a BR-116 e a Rua Vereador Paulo Teixeira, conectando estruturas como escola municipal, unidade básica de saúde (UBS) e áreas de lazer.

A proposta prioriza a circulação de pedestres e a qualificação do entorno desses espaços, que concentram grande fluxo de moradores, muitas vezes sem infraestrutura adequada.

— A ideia é requalificar o entorno dos equipamentos públicos, criando um percurso acessível entre eles, com calçadas, travessias seguras e infraestrutura adequada — explica a arquiteta Flávia Galbiatti, coordenadora da Unidade de Projetos da Secretaria de Urbanismo.

Projeto foi reformulado

Inicialmente, a previsão era asfaltar cerca de 200 metros em uma área mais afastada do loteamento. O plano, no entanto, foi alterado para concentrar os investimentos na região central do bairro, onde há maior circulação de pessoas.

A obra inclui qualificação de calçadas, drenagem, demarcação de meio-fio, faixas de pedestres, abrigos de ônibus e melhorias em praças, com novo mobiliário urbano e áreas verdes.

Prazo e execução

A intervenção é financiada com recursos de medida compensatória vinculada a empreendimentos imobiliários, com execução sob responsabilidade do empreendedor.

— O compromisso firmado prevê um prazo de até três meses para conclusão — diz Flávia.

Expansão para outros bairros

A prefeitura pretende aplicar o modelo em outras regiões da cidade com concentração de serviços públicos.

— A ideia é replicar esse tipo de intervenção, adaptando o projeto conforme a realidade de cada bairro — afirma a arquiteta.