Pelotas inicia novo modelo urbano para integrar serviços no Sítio Floresta

A Prefeitura de Pelotas iniciou nesta semana a implantação de um modelo urbanístico voltado à integração de prédios e espaços públicos. A obra, orçada em R$ 1,118 milhão, está sendo realizada no loteamento Sítio Floresta, no Bairro Três Vendas, zona norte da cidade.
O projeto prevê melhorias em um trecho de mais de 500 metros, entre a BR-116 e a Rua Vereador Paulo Teixeira, conectando estruturas como escola municipal, unidade básica de saúde (UBS) e áreas de lazer.
A proposta prioriza a circulação de pedestres e a qualificação do entorno desses espaços, que concentram grande fluxo de moradores, muitas vezes sem infraestrutura adequada.
— A ideia é requalificar o entorno dos equipamentos públicos, criando um percurso acessível entre eles, com calçadas, travessias seguras e infraestrutura adequada — explica a arquiteta Flávia Galbiatti, coordenadora da Unidade de Projetos da Secretaria de Urbanismo.
Projeto foi reformulado
Inicialmente, a previsão era asfaltar cerca de 200 metros em uma área mais afastada do loteamento. O plano, no entanto, foi alterado para concentrar os investimentos na região central do bairro, onde há maior circulação de pessoas.
A obra inclui qualificação de calçadas, drenagem, demarcação de meio-fio, faixas de pedestres, abrigos de ônibus e melhorias em praças, com novo mobiliário urbano e áreas verdes.
Prazo e execução
A intervenção é financiada com recursos de medida compensatória vinculada a empreendimentos imobiliários, com execução sob responsabilidade do empreendedor.
— O compromisso firmado prevê um prazo de até três meses para conclusão — diz Flávia.
Expansão para outros bairros
A prefeitura pretende aplicar o modelo em outras regiões da cidade com concentração de serviços públicos.
— A ideia é replicar esse tipo de intervenção, adaptando o projeto conforme a realidade de cada bairro — afirma a arquiteta.
Entre as áreas analisadas estão a Vila Recomeço (bairro Navegantes), além de regiões como Simões Lopes e Santa Terezinha.