Pelotas elege Conselho do Plano Diretor em 31 de março

Plano Diretor de 2008 será revisto pela segunda vez em 2028. Volmer Perez / Prefeitura de Pelotas / Divulgação

A Comissão Eleitoral Tripartite formada para organizar a recomposição do Conselho do Plano Diretor (Conplad) de Pelotas divulgou a lista de 33 entidades que irão concorrer às 20 vagas do colegiado. Ao todo, o Conplad tem 30 vagas, dez delas reservadas ao poder público. Dez entidades serão eleitas pelo segmento de produtores do espaço urbano e rural e outras dez representando o segmento dos usuários.

O conselho é responsável por discutir políticas de desenvolvimento urbano e rural do município e estava inativo desde 2022. O Plano Diretor vigente foi aprovado em 2008 e revisto em 2018. Como as revisões devem ser feitas de dez em dez anos, a próxima deve ocorrer em 2028.

A eleição do Conplad está prevista para o dia 31 de março, das 8h às 20h, no Mercado Central. Podem votar todos os moradores com domicílio eleitoral no município, basta levar título de eleitor e documento de identidade com foto. Cada eleitor só poderá votar em uma entidade por segmento.

Segundo o secretário de Urbanismo, Otávio Peres, as inscrições foram homologadas na sexta-feira (20) após a análise de recursos apresentados à comissão eleitoral.

— Nossa intenção é recompor o conselho com representatividade e legitimidade — afirma. — A condução do processo entre os três segmentos é uma novidade nesse sentido.

Entidades homologadas para concorrer

Produtores

Associação de Engenheiros e Arquitetos de Pelotas (Aeap)

Associação Parque Una

Centro das Indústrias de Pelotas (Cipel)

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul – Pelotas (Crea/RS)

Cooperativa Habitacional dos Correios (Coohrreios)

Instituto Federal Sul-rio-grandense – Campus Pelotas (IFSul)

Sindicato da Habitação da Zona Sul (Secovi Zona Sul)

Sindicato da Indústria da Construção Civil de Pelotas (Sinduscon)

Universidade Católica de Pelotas (UCPel)

Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Usuários