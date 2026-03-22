Pelotas elege Conselho do Plano Diretor em 31 de março

A Comissão Eleitoral Tripartite formada para organizar a recomposição do Conselho do Plano Diretor (Conplad) de Pelotas divulgou a lista de 33 entidades que irão concorrer às 20 vagas do colegiado. Ao todo, o Conplad tem 30 vagas, dez delas reservadas ao poder público. Dez entidades serão eleitas pelo segmento de produtores do espaço urbano e rural e outras dez representando o segmento dos usuários.
O conselho é responsável por discutir políticas de desenvolvimento urbano e rural do município e estava inativo desde 2022. O Plano Diretor vigente foi aprovado em 2008 e revisto em 2018. Como as revisões devem ser feitas de dez em dez anos, a próxima deve ocorrer em 2028.
A eleição do Conplad está prevista para o dia 31 de março, das 8h às 20h, no Mercado Central. Podem votar todos os moradores com domicílio eleitoral no município, basta levar título de eleitor e documento de identidade com foto. Cada eleitor só poderá votar em uma entidade por segmento.
Segundo o secretário de Urbanismo, Otávio Peres, as inscrições foram homologadas na sexta-feira (20) após a análise de recursos apresentados à comissão eleitoral.
— Nossa intenção é recompor o conselho com representatividade e legitimidade — afirma. — A condução do processo entre os três segmentos é uma novidade nesse sentido.
Entidades homologadas para concorrer
Produtores
- Associação de Engenheiros e Arquitetos de Pelotas (Aeap)
- Associação Parque Una
- Centro das Indústrias de Pelotas (Cipel)
- Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS)
- Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul – Pelotas (Crea/RS)
- Cooperativa Habitacional dos Correios (Coohrreios)
- Instituto Federal Sul-rio-grandense – Campus Pelotas (IFSul)
- Sindicato da Habitação da Zona Sul (Secovi Zona Sul)
- Sindicato da Indústria da Construção Civil de Pelotas (Sinduscon)
- Universidade Católica de Pelotas (UCPel)
- Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
Usuários
- Associação Comercial de Pelotas (ACP)
- Associação Cultural Rádio Comunidade (Rádio COM)
- Associação das Vilas Reunidas (Fraget)
- Associação de Moradores do Bairro Navegantes
- Associação de Moradores Santa Rosa
- Associação dos Moradores e Amigos do Arco Íris
- Associação Rural de Pelotas (ARP)
- Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas (CDL)
- Central de Movimentos Populares (CMP)
- Cooperativa Habitacional de Pelotas (Coohtepel)
- Cooperativa Recyclean
- Fórum de Defesa da Democracia Ambiental (Fdam)
- Frente Feminista 8M Pelotas
- Instituto Hélio D’Angola
- Instituto Mário Alves (IMA)
- Kilombo Urbano
- Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Pelotas (OAB Pelotas)
- ONG Cuidando de Nós
- Sindicato da Alimentação de Pelotas
- Sindicato do Comércio Varejista de Pelotas
- Sindicato dos Metalúrgicos de Pelotas (Stimmmep)
- Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Combustíveis (Sintrapospetro)