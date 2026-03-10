Pelotas amplia transporte escolar com 19 novos veículos após investimento de R$ 7,9 milhões

Veículos devem atender diferentes demandas do ensino municipal. Ricardo Bandar / Prefeitura de Pelotas

A rede municipal de ensino de Pelotas recebeu 19 novos veículos para reforçar o transporte escolar e a logística das escolas. A aquisição, realizada pela Secretaria Municipal de Educação (SME) com recursos próprios, representa investimento superior a R$ 7,9 milhões.

Segundo a prefeitura, os veículos devem ampliar a capacidade de atendimento da rede e renovar gradualmente a frota utilizada no transporte de estudantes e no apoio às atividades educacionais.

A nova estrutura inclui veículos destinados ao transporte de alunos, ao atendimento de comunidades do interior do município e à distribuição de alimentos da merenda escolar.

Veículos para zona rural e acessibilidade

Entre os novos veículos estão três micro-ônibus escolares equipados com elevadores, voltados ao transporte de estudantes com deficiência. A medida busca ampliar as condições de acessibilidade na rede municipal.

O atendimento às localidades do interior também será reforçado. Para o transporte de estudantes da zona rural, foram adquiridos três ônibus, três micro-ônibus e uma van com capacidade para 16 passageiros.

Segundo o prefeito Fernando Marroni, a compra integra um conjunto de ações voltadas à melhoria da estrutura da educação municipal.

— A entrega dos veículos representa mais um passo na qualificação da infraestrutura da rede e no compromisso de oferecer melhores condições de aprendizado — afirmou.

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Logística da merenda escolar

A nova frota também inclui quatro caminhões frigoríficos, que serão utilizados exclusivamente no transporte de alimentos destinados às escolas da rede municipal.

A medida, segundo a prefeitura, busca qualificar a logística da merenda escolar, garantindo melhores condições de armazenamento e distribuição dos produtos.

Apoio à formação de professores

Outro destaque da aquisição é a chegada de dois micro-ônibus executivos com 32 lugares, que devem ser utilizados para o deslocamento de professores em atividades de formação e participação em eventos acadêmicos em outros municípios.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Vitória Feldens, o processo de compra foi concluído em prazo reduzido após articulação com a Procuradoria-Geral do Município de Pelotas.

— Conseguimos realizar a aquisição em tempo recorde, o que permite ampliar a estrutura de atendimento da rede municipal de ensino — afirmou.

Segundo a administração municipal, os veículos devem reforçar diferentes frentes da educação, incluindo o transporte de estudantes, o atendimento à zona rural, o apoio administrativo e a logística da alimentação escolar.

