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Renovação de frota
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Pelotas amplia transporte escolar com 19 novos veículos após investimento de R$ 7,9 milhões

Frota inclui ônibus para estudantes da zona rural, micro-ônibus acessíveis e caminhões frigoríficos para transporte da merenda escolar

Igor Islabão

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