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Pelotas aciona Ministério Público por alta de preços e risco de falta de combustível

Reunião com promotor de Justiça busca articular redução de impostos e reforçar fiscalização postos que elevaram o preço do diesel

Gabriel Veríssimo

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