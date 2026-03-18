Pelotas aciona Ministério Público por alta de preços e risco de falta de combustível

O levantamento mais recente do Procon Pelotas aponta que o valor de todos os combustíveis subiu em março. Janine Tomberg / Prefeitura de Pelotas / Divulgação

A Prefeitura de Pelotas solicitou, na terça-feira (17), uma reunião com o Ministério Público para tratar do abastecimento de combustível no município. O pedido foi encaminhado pelo prefeito Fernando Marroni (PT) ao promotor de Justiça José Alexandre Zachia Alan.

A iniciativa foi definida após um encontro entre a administração municipal e o Consórcio do Transporte Coletivo de Pelotas (CTCP). De acordo com a prefeitura, o objetivo é articular a redução de impostos e reforçar a fiscalização em postos que elevaram o preço do diesel.

Conforme o promotor, o encontro deve ocorrer nos próximos dias. Ele ressaltou que o Ministério Público poderá adotar providências em relação aos preços somente após a reunião com o Executivo.

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O levantamento mais recente do Procon Pelotas aponta que o valor de todos os combustíveis subiu em março. O diesel registrou a maior alta, com variações de até 24,26% entre os estabelecimentos.

O diretor-executivo do CTCP, Enoc Guimarães, confirmou que a frota de ônibus municipal possui combustível disponível apenas até a próxima quinta-feira (19).