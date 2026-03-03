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Pedalinhos voltam ao lago da Rodoviária de Pelotas após 20 anos; veja valores e horários

Passeios começaram na sexta-feira (27) e fazem parte da revitalização do espaço junto ao Terminal Rodoviário

Tamires Brum

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Igor Islabão

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