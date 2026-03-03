Pedalinhos voltam ao lago da Rodoviária de Pelotas após 20 anos; veja valores e horários

Foram investidos aproximadamente R$ 22 mil na compra das novas embarcações. Stéfane Costa / RBS TV

O lago do Terminal Rodoviário de Pelotas voltou a receber pedalinhos após cerca de 20 anos sem a atração. A retomada começou na sexta-feira (27) e integra um projeto de revitalização da praça da rodoviária.

A iniciativa é da Empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas (Eterpel), em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo. Segundo a empresa, foram investidos aproximadamente R$ 22 mil na compra das novas embarcações.

Diferente das embarcações do passado, a nova frota é composta por dois modelos distintos: um cisne (clássico dos parques) e uma caravela.

Com capacidade para até 4 pessoas, caravela é uma das novidades. Stéfane Costa / RBS TV

— Sabemos o quanto isso representa para a comunidade. Estamos tornando esse sonho novamente realidade — afirma o diretor-presidente da Eterpel, Afrânio Ávila.

O passeio tem duração aproximada entre 20 e 25 minutos. Para os saudosistas e para a nova geração que ainda não experimentou o deslizar sobre as águas da rodoviária, o funcionamento será de terça-feira a domingo, das 13h às 18h.

Quanto custa?

No Cisne (capacidade para 2 adultos e 1 criança):

1 pessoa: R$ 25,00

R$ 25,00 2 pessoas: R$ 30,00 (R$ 15,00 por pessoa)

R$ 30,00 (R$ 15,00 por pessoa) 2 adultos e 1 criança: R$ 40,00

Na Caravela (capacidade para até 4 adultos):

1 pessoa: R$ 30,00

R$ 30,00 2 pessoas: R$ 40,00

R$ 40,00 3 pessoas: R$ 50,00

R$ 50,00 4 pessoas: R$ 60,00 (R$ 15,00 por pessoa)



