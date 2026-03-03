Pedalinhos voltam ao lago da Rodoviária de Pelotas após 20 anos; veja valores e horários

O lago do Terminal Rodoviário de Pelotas voltou a receber pedalinhos após cerca de 20 anos sem a atração. A retomada começou na sexta-feira (27) e integra um projeto de revitalização da praça da rodoviária.
A iniciativa é da Empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas (Eterpel), em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo. Segundo a empresa, foram investidos aproximadamente R$ 22 mil na compra das novas embarcações.
Diferente das embarcações do passado, a nova frota é composta por dois modelos distintos: um cisne (clássico dos parques) e uma caravela.
— Sabemos o quanto isso representa para a comunidade. Estamos tornando esse sonho novamente realidade — afirma o diretor-presidente da Eterpel, Afrânio Ávila.
O passeio tem duração aproximada entre 20 e 25 minutos. Para os saudosistas e para a nova geração que ainda não experimentou o deslizar sobre as águas da rodoviária, o funcionamento será de terça-feira a domingo, das 13h às 18h.
Quanto custa?
No Cisne (capacidade para 2 adultos e 1 criança):
- 1 pessoa: R$ 25,00
- 2 pessoas: R$ 30,00 (R$ 15,00 por pessoa)
- 2 adultos e 1 criança: R$ 40,00
Na Caravela (capacidade para até 4 adultos):
- 1 pessoa: R$ 30,00
- 2 pessoas: R$ 40,00
- 3 pessoas: R$ 50,00
- 4 pessoas: R$ 60,00 (R$ 15,00 por pessoa)
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