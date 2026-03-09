Operação de barragem eclusa é reduzida para conter avanço de água salgada em Pelotas

Estrutura foi inaugurada em 1977 e costuma funcionar quatro vezes por dia. Divulgação / UFPel

O sistema de operação da barragem eclusa do Canal São Gonçalo passou por ajustes operacionais para proteger o abastecimento de água em Pelotas. A estrutura concluída em 1977, normalmente trabalha com quatro aberturas por dia, e já estava operando em três vezes nos últimos dias.

Em reunião entre a prefeitura, Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e a Agência da Lagoa Mirim, foi acordado a redução no número de eclusagens diárias — a passagem de embarcações pelo sistema — como medida preventiva para conter o avanço da água salgada em direção ao ponto de captação do Sanep.

Atualmente, a Estação de Tratamento de Água (ETA) São Gonçalo é responsável por cerca de 20% do abastecimento do município, produzindo 250 litros por segundo. Diferente de anos anteriores, tanto o Sanep quanto a Corsan utilizam o canal como fonte de captação, o que exige um monitoramento rigoroso da salinidade.

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Operação e o fator vento

De acordo com o professor da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e e presidente da Associação de Apoio ao Desenvolvimento Regional da Bacia da Lagoa Mirim e Lagoas Costeiras, Gilberto Collares, a medida é considerada de praxe e não indica uma situação de anormalidade.

— A agência já vinha reduzindo por conta de interesses próprios. Eram quatro aberturas, passou para três. É uma questão pontual e depende do vento. Se o vento é sul, ele empurra a água da Mirim para a Lagoa dos Patos e o fluxo segue normal. Quando entra o vento nordeste, ele empurra a água salgada dos Patos em direção à Mirim, e aí as comportas precisam ser fechadas — explica Collares.

O especialista ressalta que a barragem tem uma função específica de garantir água doce para o consumo humano e para as lavouras na região do São Gonçalo e da Lagoa Mirim. O fechamento das comportas só ocorre quando há presença de água salgada vindo do mar, passando pela Lagoas dos Patos até chegar a estrutura.

Cenário preventivo

O prefeito Fernando Marroni destaca que, embora o cenário não seja de estiagem crítica, o aumento da salinização foi identificado pelas equipes técnicas do Sanep, motivando a mobilização com a reitoria da UFPel e a Agência da Lagoa Mirim.

Segundo a prefeitura de Pelotas, a reunião teve caráter preventivo a um cenário de estiagem mais severa, que não é a realidade atual. Hoje, a Estação de Tratamento de Água São Gonçalo, assim como todo o sistema de tratamento, opera com segurança na produção e distribuição de água potável às residências pelotenses.

Como funciona a eclusa

A barragem eclusa do Canal São Gonçalo conta com 18 comportas, com 12 metros de largura e três metros de altura cada, e uma comporta de navegação de 17 metros de largura e aproximadamente oito metros de altura.

A estrutura funciona como um elevador aquático, permitindo que embarcações atravessem pontos com níveis diferentes de água e impede o avanço de água salgada da Lagoa dos Patos para a Lagoa Mirim, além proteger o ponto de captação de água da estação de tratamento.





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