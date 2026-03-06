O que é o Albardão: conheça a região que virou unidade de conservação no litoral gaúcho

Área abriga 15 espécies de aves marinhas e 27 pelágicas. Divulgação / Nema

Estratégica para a conservação da biodiversidade, a região do Albardão, no extremo sul do litoral gaúcho, ganhou um novo status de proteção. Foi assinada na quinta-feira (5) a criação do Parque Nacional do Albardão, uma unidade de conservação de um milhão de hectares com restrição de uso que abrange os municípios de Santa Vitória do Palmar, Chuí e Rio Grande.

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A área é considerada um santuário para a fauna marinha e costeira. O local abriga 15 espécies de aves marinhas, 27 pelágicas, além de três tipos de tartarugas-marinhas e dez de mamíferos marinhos, incluindo a baleia-franca e o golfinho-nariz-de-garrafa. É também um habitat vital para a toninha — o cetáceo mais ameaçado do Atlântico Sul —, tubarões e raias.

— Essa é uma das regiões da costa brasileira mais importantes para conservação da biodiversidade. Ela serve de berçário e de área de alimentação para uma grande quantidade de espécies marinhas ameaçadas de extinção — explica o coordenador institucional do Instituto Baleia Jubarte, José Palazzo Jr.

Dez espécies de mamíferos marinhos vivem no novo parque nacional. Divulgação / Nema

Combate à pesca predatória

De acordo com Palazzo Jr., a nova unidade de conservação será fundamental para combater a pesca ilegal, que tem avançado na região.

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— Embarcações de pesca industrial estão causando uma mortandade verdadeiramente absurda dessas espécies ameaçadas — relata o coordenador.

A história por trás do nome e do farol

Localizado entre as praias do Cassino e do Hermenegildo, o Farol do Albardão é o grande marco geográfico da região. O nome, segundo Palazzo Jr., remete às características naturais do local.

— O nome Albardão surge principalmente em razão daquele conjunto de dunas costeiras. A paisagem é semelhante a uma albarda, que era um tipo de sela usado pelos gaúchos no Pampa uruguaio e do sul — conta.

Mantido pela Marinha do Brasil, o farol possui 44 metros de altura e serve como ponto de referência essencial para navegadores e para a pesca artesanal de praia. Em uma área isolada, sem edificações ao redor, o farol acaba servindo de apoio a visitantes.

Embora não tenha função oficial de hospedagem, a ajuda aos viajantes raramente é negada. Para acessar as instalações ou solicitar pernoite, é necessário contato prévio com o 5º Distrito Naval, em Rio Grande.



