Nova cultivar de batata-doce da Embrapa pode produzir 50 toneladas por hectare

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A batata possui casca rosada, polpa amarela intensa e ciclo de colheita entre 120 e 140 dias. Paulo Lanzeta / Embrapa / Divulgação

Uma nova cultivar de batata-doce desenvolvida pela Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, foi lançada oficialmente na terça-feira (24), durante a Expoagro Afubra 2026, em Rio Pardo. Batizada de BRS Prenda, a variedade chega com diversas exigências de mercado, como alta produtividade, resistência a pragas e melhor capacidade de armazenamento.

De acordo com os dados da pesquisa, a nova cultivar pode produzir mais de dois quilos por planta, o que representa cerca de 50 toneladas por hectare em lavouras bem conduzidas — desempenho considerado elevado para hortaliças. Além disso, apresenta maior resistência a doenças, contribuindo para a redução do uso de insumos.

Outro diferencial da BRS Prenda está na sua estrutura. As plantas possuem ramas curtas e eretas, facilitando o manejo e a colheita. Já as raízes apresentam boa aparência, com baixa incidência de defeitos, atendendo às exigências do mercado consumidor.

No pós-colheita, a cultivar também apresenta vantagens. As batatas podem ser armazenadas por até três meses em boas condições, superando desafios comuns enfrentados pelos produtores. O ciclo de cultivo varia entre 120 e 140 dias.

Segundo o pesquisador Luiz Antônio Suíta, responsável por conduzir o trabalho nos campos experimentais, além das características alta produtividades, a cultivar também apresentou um valor nutricional relevante.

— Ela tem nutrientes em maior quantidade que outras cultivares, que são benéficos a saúde humana. Nesse caso ela tem maior quantidade de betacaroteno, que funciona como pró-vitamina A — explica o pesquisador.

Voltada principalmente para consumo de mesa, a BRS Prenda possui casca rosada e polpa amarelo-intensa, características que ampliam seu potencial para uso na gastronomia, especialmente em preparações mais elaboradas.

A nova variedade também passa por um processo de cura — etapa que dura entre 10 e 16 dias — que intensifica o sabor, aumenta a doçura e melhora a textura. Quando assada, o tempo médio de preparo é de cerca de 80 minutos a 200°C.

— Ela é uma bata mais bonita que as que existem no mercado, biofortificada, que é uma exigência do mercado, produz batas pequenas, que também é um exigência do mercado e tem uma conservação maior em termos de prateleira — diz Suíta.

Anos de pesquisa

A cultivar é resultado de uma seleção local realizada no sul do Brasil e faz parte do Banco Ativo de Germoplasma da batata-doce da Embrapa Clima Temperado.

A nova cultivar de batata-doce é originária de pesquisas com sementes obtidas com produtores rurais. O processo de seleção do material leva, normalmente, de oito a dez anos. Isso ocorre porque o ciclo da cultura no Estado é anual e a avaliação é feita a cada safra.

— É um momento marcante, resultado de anos de pesquisa e de uma equipe muito envolvida. Colocar esse material à disposição do produtor é um orgulho para nós — diz Suíta.

Após o lançamento oficial, será publicado um edital para disponibilizar mudas a viveiristas, que as multiplicarão para comercialização aos produtores. A expectativa da Embrapa é de que a nova batata-doce chegue à mesa dos consumidores na próxima safra.



