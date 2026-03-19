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“Ninguém recebeu nenhuma parcela”: pescadores de Jaguarão relatam atraso no seguro-defeso da Lagoa Mirim após prazo

Mais de 100 pescadores de Jaguarão aguardam pagamento do seguro-defeso, benefício essencial durante período de proibição da pesca

Laura Cosme

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