“Ninguém recebeu nenhuma parcela”: pescadores de Jaguarão relatam atraso no seguro-defeso da Lagoa Mirim após prazo

Em janeiro, os pescadores já haviam cobrado uma resposta do governo federal sobre o repasse. André Ávila / Agencia RBS

Cerca de 100 pescadores de Jaguarão, no sul do Estado, relatam não ter recebido nenhuma parcela do Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal (SDPA), conhecido como seguro-defeso, mesmo após o fim do período de pagamento do benefício.

O auxílio, no valor de um salário mínimo, é pago entre novembro e janeiro, período da piracema, em que a pesca é proibida na Lagoa Mirim para garantir o desenvolvimento das espécies.

Michele Martins Pedroso pesca em Jaguarão há 20 anos. Divulgação / Arquivo Pessoal

A falta do benefício tem afetado diretamente a renda das famílias. Michele Martins Pedroso, 41 anos, é pescadora em Jaguarão há 20 anos e integrante da Colônia de Pescadores Z-25. Segundo ela, nenhum pescador do município recebeu o pagamento até o momento.

— O benefício foi solicitado no final de outubro e início de novembro, e até agora nenhuma parcela foi paga. Ao menos aqui em Jaguarão, aproximadamente 100 pescadores não receberam nada. Essa situação nunca havia ocorrido antes — afirma.

Em janeiro, os pescadores já haviam cobrado uma resposta do governo federal sobre o repasse. Na ocasião, o Ministério da Pesca e Aquicultura informou que o pagamento das parcelas atrasadas do seguro-defeso deveria começar na segunda quinzena de fevereiro para quem solicitou o benefício a partir de 1º de novembro de 2025.

No entanto, segundo os pescadores, a situação não foi normalizada.

— Graças a Deus, eu não preciso pagar aluguel, mas quem precisa, não sabe o que fazer. Se não podemos pescar no período da piracema, nós só temos o seguro como garantia para parar de pescar. Eu tenho uma filha de 11 anos e a gente não fez nada no Natal, a gente não fez nada no Ano Novo, porque não temos de onde tirar — desabafa Michele.

Procurado pela reportagem, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), responsável pelo repasse, reconheceu que ainda há pendências no pagamento. Em nota, o órgão informou que não há definição sobre solicitações anteriores a 1º de novembro, período em que a gestão do benefício ainda era de responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

“Os requerimentos foram feitos ao INSS, e a gestão do benefício passou ao MTE em 1º de novembro. No Rio Grande do Sul, há 3.190 requerimentos de seguro-defeso. Desses, 1.217 já foram pagos, considerando também o pagamento do dia 24 de março, totalizando cerca de R$ 2 milhões. Novos critérios foram adotados para evitar fraudes”, diz a nota.

Enquanto isso, pescadores de Jaguarão seguem sem acesso ao benefício que garante renda durante o período em que a pesca é proibida.

— Já pedimos socorro e não somos escutados. Pagamos as contas como? No dia 31 de outubro, entramos em outro período de proibição. Teremos recebido até lá? Ficaremos sem receber de novo? A gente não é bandido, a gente é pescador — finaliza Michele Pedroso.