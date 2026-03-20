"Necessidade estratégica": vereadores de Jaguarão defendem inclusão de ponte na concessão de rodovias

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ANTT prevê construção da ponte em futura concessão. Divulgação / ANTT

Os vereadores de Jaguarão aprovaram, por unanimidade, uma moção defendendo a inclusão das obras da nova ponte no contrato da futura concessão da BR-116 e da BR-392, o que já é previsto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) no projeto do futuro contrato. O investimento total é de cerca de R$ 260 milhões, incluindo novas pistas e acessos.

No documento, os parlamentares sustentam que a segunda ponte ampliará a capacidade de mobilidade e a segurança no fluxo entre os dois países, fortalece a integração econômica com o Uruguai, reduz gargalos logísticos e impulsiona o desenvolvimento da metade sul do Estado como corredor logístico do Mercosul.

A inclusão de obras de infraestrutura, no entanto, foi criticada por parte das lideranças da região nas audiências públicas realizadas para discutir o novo modelo de concessão. Eles apontam que o custo das obras acabaria pesando sobre o valor das tarifas de pedágio. De acordo com a ANTT, o impacto da obra na tarifa de pedágio é de 3,7%.

A construção de uma nova ponte sobre o Rio Jaguarão é aguardada há mais de 20 anos e chegou a ser prometida pelo presidente Lula em visita ao Uruguai no começo do governo, em janeiro de 2023, mas não avançou.

Ponte Barão de Mauá foi construída no final dos anos 1920 e segue em funcionamento até hoje. F.E. Martins / Reprodução

O objetivo da nova ponte é desafogar o fluxo sobre a quase centenária Ponte Barão de Mauá, inaugurada em 1930, e que já não comporta adequadamente a demanda atua.

Presidente da Câmara de Jaguarão, o vereador Fred Nunes (PSB) defende a importância da ponte como modal logístico para o Porto de Rio Grande.

— O Porto de Rio Grande vem perdendo cargas sistematicamente para Itajaí por conta dos pedágios, mas também porque não tem um corredor logístico que é o mais curto do Mercosul, entre Buenos Aires e São Paulo (...) Tendo essa segunda ponte, vamos poder disputar cargas da Argentina e do Uruguai que hoje passam por Uruguaiana e vão para Santa Catarina — sustenta.

O parlamentar argumenta ainda que a inclusão da obra na concessão é uma garantia de que a ponte sairá do papel — a previsão é de obras a partir do quarto ano de concessão — já que, com recursos da União, o projeto não avançou.

— [A Ponte Barão de Mauá] é o único bem binacional tombado pelo Iphan e não comporta o trânsito de cargas que circula por Jaguarão, que é a principal fronteira comercial com o Uruguai. É uma necessidade estratégica do Brasil, do Uruguai e, especialmente, da nossa região a construção dessa segunda ponte.

Outro ponto levantado pelo vereador é de que o aumento no fluxo de veículos que a nova ponte traria criaria a necessidade de duplicação da BR-116, que no trecho de 130 quilômetros entre Pelotas e Jaguarão é de pista simples.



