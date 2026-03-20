"Necessidade estratégica": vereadores de Jaguarão defendem inclusão de ponte na concessão de rodovias

Os vereadores de Jaguarão aprovaram, por unanimidade, uma moção defendendo a inclusão das obras da nova ponte no contrato da futura concessão da BR-116 e da BR-392, o que já é previsto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) no projeto do futuro contrato. O investimento total é de cerca de R$ 260 milhões, incluindo novas pistas e acessos.
No documento, os parlamentares sustentam que a segunda ponte ampliará a capacidade de mobilidade e a segurança no fluxo entre os dois países, fortalece a integração econômica com o Uruguai, reduz gargalos logísticos e impulsiona o desenvolvimento da metade sul do Estado como corredor logístico do Mercosul.
A inclusão de obras de infraestrutura, no entanto, foi criticada por parte das lideranças da região nas audiências públicas realizadas para discutir o novo modelo de concessão. Eles apontam que o custo das obras acabaria pesando sobre o valor das tarifas de pedágio. De acordo com a ANTT, o impacto da obra na tarifa de pedágio é de 3,7%.
A construção de uma nova ponte sobre o Rio Jaguarão é aguardada há mais de 20 anos e chegou a ser prometida pelo presidente Lula em visita ao Uruguai no começo do governo, em janeiro de 2023, mas não avançou.
O objetivo da nova ponte é desafogar o fluxo sobre a quase centenária Ponte Barão de Mauá, inaugurada em 1930, e que já não comporta adequadamente a demanda atua.
Presidente da Câmara de Jaguarão, o vereador Fred Nunes (PSB) defende a importância da ponte como modal logístico para o Porto de Rio Grande.
— O Porto de Rio Grande vem perdendo cargas sistematicamente para Itajaí por conta dos pedágios, mas também porque não tem um corredor logístico que é o mais curto do Mercosul, entre Buenos Aires e São Paulo (...) Tendo essa segunda ponte, vamos poder disputar cargas da Argentina e do Uruguai que hoje passam por Uruguaiana e vão para Santa Catarina — sustenta.
O parlamentar argumenta ainda que a inclusão da obra na concessão é uma garantia de que a ponte sairá do papel — a previsão é de obras a partir do quarto ano de concessão — já que, com recursos da União, o projeto não avançou.
— [A Ponte Barão de Mauá] é o único bem binacional tombado pelo Iphan e não comporta o trânsito de cargas que circula por Jaguarão, que é a principal fronteira comercial com o Uruguai. É uma necessidade estratégica do Brasil, do Uruguai e, especialmente, da nossa região a construção dessa segunda ponte.
Outro ponto levantado pelo vereador é de que o aumento no fluxo de veículos que a nova ponte traria criaria a necessidade de duplicação da BR-116, que no trecho de 130 quilômetros entre Pelotas e Jaguarão é de pista simples.
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