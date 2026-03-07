Muro desaba sobre casa durante temporal em São José do Norte

Estragos foram registrados em três bairros do município. Divulgação / Prefeitura de São José do Norte

Um temporal na manhã deste sábado (7) provocou danos em mais de 20 residências em São José do Norte, no sul do Estado. Nenhuma pessoa ficou desabrigada.

Segundo a prefeitura e a Defesa Civil municipal, entre os atendimentos realizados, foi registrada a queda de um muro sobre uma casa no Bairro Ferrari. Apesar do impacto, não houve feridos.

Outros estragos ocorreram em áreas específicas dos bairros Canastreiro e Bolo Doce, onde as rajadas de vento atingiram diversas moradias.