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MP pede indenização de R$ 511 mil por demolição de imóvel inventariado em Pelotas

Ação Civil Pública aponta que prédio na Rua Tiradentes foi destruído sem autorização; proprietários alegaram desmoronamento 

Douglas Dutra

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