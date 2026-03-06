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Déficit na educação
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MP move ação por falta de professores e funcionários em escolas de Pelotas

Promotor aponta falta de planejamento e pede que Justiça dê prazo de 30 dias para o município preencher as vagas

Douglas Dutra

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