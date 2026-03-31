Morre em Pelotas, aos 83 anos, Luiz Carlos Bilharva Martins, pai do cantor Joca Martins

Artista prestou uma homenagem ao pai nas redes sociais. Divulgação / Arquivo pessoal

Morreu em Pelotas, aos 83 anos, Luiz Carlos Bilharva Martins, liderança da Associação Comercial de Pelotas (ACP) e pai do cantor nativista Joca Martins. O falecimento ocorreu na segunda-feira (30). A causa da morte não foi divulgada.

A informação foi confirmada pelo artista, que prestou uma homenagem ao pai nas redes sociais, destacando a relação de afeto e os ensinamentos ao longo da vida.

— Ficam as lembranças, a voz, os conselhos, os ensinamentos e tudo aquilo que só um pai consegue deixar no coração de um filho. A saudade já é grande e a falta que vai fazer será maior ainda. Levo comigo o amor, a história e tudo o que vivemos juntos. Há despedidas que a gente nunca está preparado para fazer — escreveu.

A morte gerou manifestações de apoio de fãs, amigos e integrantes da comunidade.

Luiz Carlos teve atuação por 32 anos na ACP e, atualmente, ocupava o cargo de diretor de patrimônio da entidade. Segundo a associação, ele teve papel importante na preservação do Palácio do Comércio.

Em nota, a ACP destacou a dedicação e o compromisso ao longo da trajetória na instituição.

A cerimônia de despedida teve início às 14h de segunda-feira (30), no Cemitério Ecumênico São Francisco de Paula, em Pelotas. O sepultamento ocorreu às 9h desta terça-feira (31).



