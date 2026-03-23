Morre Arnaldo Etchalus, o “Surdina”, figura conhecida de Pelotas

Surdina participou de seis eleições. Reprodução / Arquivo pessoal

Morreu na manhã desta segunda-feira (23), aos 71 anos, Arnaldo Etchalus, conhecido como “Surdina”, figura conhecida em Pelotas pela atuação na política, na cultura e no esporte. Ele havia sofrido um AVC no fim de janeiro e não resistiu.

Surdina chamou atenção ao longo dos anos pela forma como fazia campanha eleitoral: sozinho, com uma bandeira na mão, circulando pelas ruas da cidade. Ao todo, concorreu a seis eleições, sendo quatro vezes a vereador, uma a deputado estadual e uma a deputado federal, mas nunca chegou a se eleger.

Mesmo sem mandato, tornou-se uma figura popular, reconhecida pela persistência e pelo contato direto com a população.

Na área cultural, era torcedor da escola de samba Academia do Samba e foi o criador do Centro Cultural Surdina (CCS), espaço voltado à realização de eventos, festas e encontros na cidade.

No esporte, teve ligação marcante com o Grêmio Esportivo Brasil, clube do qual era torcedor apaixonado. Ele também coordenou por anos o projeto de futsal, contribuindo para a formação de atletas.

Em nota, o clube lamentou a morte:

"Surdina teve importante contribuição ao clube, coordenando por anos o projeto de futsal e deixando sua marca na formação de atletas e no fortalecimento do esporte. Torcedor apaixonado, era presença constante e uma figura muito querida por todos", destacou o Brasil.

Frequentador assíduo do tradicional Café Aquarius, Surdina também era conhecido pelo jeito simples e afetuoso no trato com as pessoas, marcado por expressões como "um abraço, meu querido".