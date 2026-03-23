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''Um abraço''
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Morre Arnaldo Etchalus, o “Surdina”, figura conhecida de Pelotas

Aos 71 anos, ele deixa trajetória marcada por campanhas independentes, atuação cultural e ligação com o Brasil de Pelotas

Frederico Feijó

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