Monitoramento sanitário é concluído no entorno do Taim após detecção de gripe aviária

Equipes visitaram propriedades rurais e granjas comerciais da região. Divulgação / Seapi

O governo do Estado encerrou, na sexta-feira (6), a força-tarefa de vigilância nas áreas rurais próximas à Estação Ecológica do Taim, situada entre os municípios de Rio Grande e Santa Vitória do Palmar.

O trabalho, conduzido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), ocorreu após a confirmação de um foco de gripe aviária em cisnes-coscoroba na Lagoa da Mangueira, dentro da reserva.

A estratégia principal foi a detecção precoce de possíveis novos focos. As equipes do Serviço Veterinário Oficial inspecionaram 40 propriedades de aves de subsistência, além de verificar as condições de biosseguridade em granjas comerciais da região de Pelotas e em criatórios de aves ornamentais no município de Santa Vitória do Palmar.

De acordo com Fernando Groff, o diretor do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Seapi, o trabalho tem como foco principal o monitoramento constante e a orientação técnica aos criadores.

A pasta reforça a importância de que qualquer alteração no comportamento das aves seja reportada prontamente à autoridade sanitária, garantindo agilidade na resposta.

A pasta também promoveu ações de educação sanitária com gestores públicos, entidades do setor produtivo e lojas agropecuárias locais. A iniciativa visa fornecer dados oficiais e precisos para a comunidade, prevenindo boatos ou situações de pânico.

O que é a influenza aviária

A influenza aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta principalmente aves, mas também pode infectar mamíferos e, em situações raras, seres humanos, geralmente associados ao contato direto com animais contaminados. A transmissão ocorre por meio de secreções, fezes ou carcaças infectadas.

Em humanos, os sintomas podem incluir febre acima de 38°C, dor de garganta, dores no corpo, mal-estar, calafrios, fraqueza, dor abdominal, tosse seca, espirros e secreção nasal. Caso alguém apresente sintomas após contato com animal suspeito, a orientação é procurar atendimento de saúde e informar a situação às autoridades sanitárias.

Canais para comunicação

Em caso de identificação de aves ou mamíferos marinhos doentes ou mortos, a população pode acionar:

• Vigilância Epidemiológica: (53) 99147-5052

• Serviço Veterinário Oficial Estadual: (51) 98445-2033

• Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura: (51) 98593-1288

• Inspetoria Veterinária Municipal: (53) 3232-3131