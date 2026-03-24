Ministro da Educação confirma autorização para curso de Medicina na Unipampa, em Bagé

Criação já foi aprovada no campus, mas ainda depende de trâmites internos e infraestrutura. Divulgação / Unipampa

Em visita à Universidade Federal do Pampa (Unipampa), em Bagé, nesta terça-feira (24), o ministro da Educação, Camilo Santana, confirmou a autorização para a criação do curso de Medicina no campus da cidade da Campanha.

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Segundo a reitoria da universidade, o curso já foi aprovado pelo conselho do campus Bagé, mas ainda precisa tramitar na Comissão Superior de Ensino e no Conselho Universitário.

Apesar da autorização, o início das atividades depende de etapas como a construção de prédios e a definição de orçamento.

— Nós vamos sancionar no próximo dia 30 a lei que vai permitir, que o reitor vai dizer quantos professores vai ter necessidade para ofertar esse curso. Vamos autorizar o número de professores e o número de técnicos, orçamento a mais na universidade para isso. Falta só a infraestrutura para poder começar. Nosso desejo é que já possa começar no semestre que vem, mas vai depender muito de toda essa avaliação — disse o ministro.

O anúncio ocorre após o cancelamento de um edital lançado em 2023 que previa a criação de cursos de Medicina em instituições gaúchas, muitas delas privadas. Segundo Santana, a decisão foi tomada devido ao grande número de vagas abertas por meio de decisões judiciais.



