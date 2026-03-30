Linhas de ônibus são reduzidas pela metade em São Lourenço do Sul

Município passou a contar com apenas seis horários ativos para cada linha ao longo do dia — antes eram 12. Gabriel Belfagger / RBS TV

A redução nos horários do transporte coletivo já impacta a rotina de moradores de São Lourenço do Sul, no sul do Estado. A partir desta segunda-feira (30), o município passou a contar com apenas seis horários de ônibus ao longo do dia para cada linha — antes eram 12 —, com intervalos que podem chegar a três horas entre uma viagem e outra.

Além disso, todas as linhas, que em sua maioria ligam bairros e praia, estão suspensas aos fins de semana, o que exige ainda mais planejamento por parte da população que depende do serviço.

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Segundo a empresa responsável pelo serviço, a Pérola Bus, a medida foi adotada para evitar a paralisação total do transporte coletivo diante do aumento no custo do combustível e da dificuldade de abastecimento na cidade.

De acordo com a empresa, o aumento do preço do litro do diesel em São Lourenço do Sul inviabilizou a manutenção da grade anterior de horários.

A cuidadora de idosos Celi Corrêa Bauer relata que a mudança já afeta diretamente trabalhadores.

— Está afetando o meu dia e o de todo mundo aqui de São Lourenço. Dentro do ônibus, já falaram em fazer um abaixo-assinado. Uma senhora estava revoltada porque costuma pegar o ônibus às 7h30 e ficou até 8h30 sem transporte. E patrão não espera — afirma.

Impacto regional

A redução na oferta de transporte não é um caso isolado na Região Sul. Em Rio Grande, também houve diminuição de horários, especialmente fora dos períodos de maior movimento.

O Procon do município informou que os preços dos combustíveis acompanham o mercado e que a fiscalização segue em andamento. Segundo o órgão, aumentos considerados injustificados podem resultar em autuações.

A empresa responsável pelo transporte em São Lourenço do Sul afirma que a expectativa é de que as mudanças permaneçam enquanto o preço do diesel seguir em alta.



